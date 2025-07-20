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Происшествия

Сильный ливень «остановил» дорожное движение в Киеве: где было затруднено передвижение транспорта

18:44 20 июля 2025
Киев, ливень, улицы в воде, фото https://t.me/OBiloshytskiy/1807

Днем в воскресенье, 20 июля, Киев накрыл сильный ливень, как и обещали синоптики. В столице затопило улицы, остановился общественный транспорт.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий.

В частности, сообщается о проблемах на площади Галицкой — движение в направлении Берестейского проспекта значительно затруднено.

Также вода попадала на вход у станций метро. Соответствующие кадры были распространены в сети.

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Кроме того, местные паблики пишут, что в некоторых районах из-за дождя остановился общественный транспорт, из-за чего могут быть задержки в графике движения.


Раньше сильные ливни были в западных областях Украины. В частности, из-за дождей во Львовской области с берегов вышла река Зубра. Часть районов была подтоплена.

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