Циклон из Европы и зной из Азии разделят Украину: кому готовить зонтики, а кто будет изнывать от жары

Последние дни июля и начало августа в Украине будет с нестабильной погодой. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, знойная и сухая воздушная масса из центральных районов Азии и Турции станет причиной аномальной жары в южных, центральных и восточных областях.

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При этом на западе и крайнем севере Украины за счет влияния атмосферных фронтов будет дождливо и облачно.

В понедельник, 28 июля, в западных, северных и местами центральных областях ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные ливни, град и шквалы, 17 — 22 м/с. В остальных регионах ожидается жаркая и сухая погода. Ветер в западной части переменных направлений, 3 — 8 м/с, на остальной территории преимущественно юго-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °С, днём +25…+30 °С, в центральных, южных и местами восточных областях +34…+39 °С.

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Во вторник, 29 июля, неустойчивая погода сохранится в западных областях, а также местами в северных и центральных регионах. Здесь пройдут дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы, 15 — 20 м/с. В восточных и южных регионах будет сухо и жарко. Ветер в западной части переменных направлений, 3 — 8 м/с, на остальной территории преимущественно юго-восточный, 5 — 10 м/с. Температура в западных областях ночью +13…+18 °С, днём +19…+24 °С. На остальной территории ночью +18…+23 °С, днём +30…+35 °С, в южной части местами +38…+40 °С.

В среду, 30 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди, днём местами в сопровождении шквалов и града. Сухо и жарко будет по-прежнему в восточных и южных областях. Ветер на Левобережье восточный, на Правобережье северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура в западных областях ночью +12…+17 °С, днём +19…+24 °С. На остальной территории ночью +18…+23 °С, днём +30…+35 °С, в юго-восточных регионах местами +38…+40 °С.

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В четверг, 31 июля, ночью на севере Левобережья ожидаются грозовые дожди, днём осадки пройдут местами в северных областях. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с, на крайнем западе переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+18 °С, днём +24…+30 °С; в восточной части ночью +18…+23 °С, днём +32…+38 °С.

В пятницу, 1 августа, кратковременные грозовые дожи пройдут в северной части страны, в остальных регионах без осадков Ветер на Правобережье Украины северный, 7 — 12 м/с, на Левобережье переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха на Правобережье страны ночью составит +12…+17 °С, днём +25…+30 °С; на Левобережье ночью +18…+23 °С, днём +32…+37 °С.

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В субботу, 2 августа, дождливая и неустойчивая погода сохранится в северной части Украины, в остальных регионах будет преобладать умеренно тёплая и сухая погода. Ветер переменных направлений, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+19 °С, днём +26…+32 °С; в юго-восточных регионах ночью +19…+24 °С, днём +33…+39 °С.

В воскресенье, 3 августа, ночью грозовые дожди пройдут в восточных областях, днём также в центральных и северных регионах. Местами возможны сильные грозы, град и шквалы. Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13…+19 °С, днём +26…+32 °С; в юго-восточных и центральных регионах ночью +19…+24 °С, днём +33…+39 °С.



Такой прогноз подтверждает и синоптик Наталья Диденко. В понедельник циклон Karlheinz с центром над Польшей будет влиять на погоду западной части Украины. Здесь пройдут дожди с грозами, возможны сильные ливни, шквалы и даже местами град. Неустойчивая дождливая погода также дойдет и до Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и частично Черниговской областей.

Вместе с тем, в южной части Украины и на Днепропетровщине люди и природа будут страдать от сильной жары — ожидается +32+39 градусов, пишет Диденко.

Как сообщали «ФАКТЫ», из-за аномальной жары в Турции вспыхнули масштабные лесные пожары.

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