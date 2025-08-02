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Украинский актер из базы «Миротворца» умер в нищете в Москве
В июле умер российский кинорежиссер украинского происхождения Юрий Кара. А в пятницу, 1 августа, в Москве нашли мертвым актера Максима Глотова, который также родом из Украины.
По информации росСМИ, тело 60-летнего актера нашли в квартире на улице Вучетича.
«Артист несколько дней не выходил на связь с родными и близкими, которые забили тревогу», — пишет SHOT.
Вероятной причиной смерти стал сердечный приступ или отрыв тромба.
Глотов сыграл более чем в 120 фильмах и сериалах. Актер в последние годы активно поддерживал политику путина и гастролировал во временно оккупированном Крыму. В Украине его внесли в базу «Миротворец».
По данным SHOT, Глотов несколько месяцев не общался с родными, которые и сейчас живут в Одессе. В последнее время он работал водителем.
Ранее он якобы был прописан в престижном районе Москвы, но потом купил себе комнату на улице Вучетича.
Между тем стало известно, что бывший украинский актер Даниил Черкас, получивший известность благодаря сериалу «Школа», сейчас снимается в кино страны-агрессора.
Он сыграл главную роль в российском фильме, премьера которого запланирована на 2026 год, передает stars.comments.
Ранее Черкас публично осуждал преступления российских военных. Рассказывал об уничтоженном доме в Гостомеле, где жила его семья.
Даниил Черкас родом из Северодонецка. В 2016 году переехал в Киев, где активно снимался в сериалах и получил популярность у TikTok и Instagram.
Напомним, в июне в Москве скончалась еще одна поклонница путина актриса Валентина Талызина. Ей было 90 лет.637
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