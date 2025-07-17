14 июля в москве скончался 92-летний кинорежиссер Александр Митта. А сегодня стало известно о смерти еще одного российского кинорежиссера украинского происхождения Юрия Кары.

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По данным росСМИ, Кара скончался 16 июля в Ялте на 71 году жизни. У режиссера был инфаркт.

Юрий Кара прославился фильмами «Мастер и Маргарита», «Завтра была война», «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».

Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (Донецк). После окончания физико-математической школы № 17 в Донецке поступил в Московский институт стали и сплавов. В 1978 году окончил МИСиС по специальности «физика металлов». Во время учебы являлся руководителем институтского вокально-инструментального ансамбля.

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В 1982 году поступил во ВГИК (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой), окончивший в 1987 г. Успех принесла ему дипломная работа — фильм-драма «Завтра была война».

Юрий Кара известен также тем, что в марте 2014 года подписал письмо в поддержку политики президента россии путина и аннексии Крыма. В 2022 году подписал письмо с поддержкой вторжения россии в Украину.

Напомним, в июне в Москве скончалась еще одна поклонница путина актриса Валентина Талызина. Ей было 90 лет.

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