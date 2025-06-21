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В возрасте 90 лет умерла известная советская актриса-путинистка
В Москве умерла известная советская и российская актриса Валентина Талызина. Ей было 90 лет.
О смерти народной артистки-путинистки сообщили в театре Моссовета, передает «Медуза».
Талызина известна по фильмам «Ирония судьбы», «Афоня», «Большая перемена».
Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Закончила экономический факультет Омского сельскохозяйственного института. Позже училась в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского в Москве.
Начала работать в Государственном академическом театре имени Моссовета.
В 1963 году Валентина Талызина дебютировала в кино — она исполнила роль следователя-практиканта Инны в фильме «Человек, который сомневается».
Талызина известна своей поддержкой политики президента путина. Она не всегда корректно высказывалась о своих коллегах по цеху, особенно о тех, кто поддерживает Украину.
Так, Лию Ахеджакову, которая поддерживает Украину в кровавой войне, назвала не артисткой, а типажом: «Она не актриса. Она типаж. Маленькая собачка — до старости щенок».
Досталось от Талызиной и Пугачевой, активно поддерживающей своего мужа Максима Галкина, который осудил войну в нашей стране и высказался против кровавой политики путина.
Путинистка назвала Примадонну «никем» и намекала не ее «нерусское» происхождение.
Всех, кто поддержал Украину во время полномасштабного вторжения рф, Талызина назвала «бессовестными».
Напомним, в мае ушла из жизни актриса Нина Гребешкова, супруга режиссера Леонида Гайдая. Она умерла на 95-м году жизни.2609
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