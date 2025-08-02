«Одна из тех, кто говорил правду о войне»: Зеленский наградил орденом Свободы погибшую в плену журналистку Рощину

Украинская журналистка Виктория Рощина, погибшая в российском плену, награждена орденом Свободы.

Указ о награждении размещен на официальном сайте президента Украины.

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«За гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека постановляю: Наградить орденом Свободы Рощину Викторию Владимировну — правозащитницу, тележурналистку, военную корреспондентку (посмертно)» , — говорится в указе.

«В октябре 2024 года мы узнали о тяжелой и несправедливой утрате: в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Она уже была в списках на обмен. Россия обязывалась ее освободить, но не сдержала своего слова» , — написал Зеленский в Telegram

«Виктория Рощина была одной из тех, кто говорил правду о войне. Она работала на фронте и на временно оккупированных территориях «, — добавил президент.

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Напомним, Виктория Рощина — украинская журналистка, погибшая в российском плену. Она специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебных процессов. Работала с рядом украинских изданий, в частности, с «Украинской правдой», Hromadske, «Радио Свобода», «Цензор.НЕТ», «UA:Первый» и «Украинским радио».

С началом полномасштабного вторжения россии Рощина освещала ситуацию во временно оккупированных регионах. В марте 2022 года во время выполнения редакционной задачи в Бердянске ее задержали российские военные.

В октябре 2024 года стало известно, что журналистка скончалась на территории, подконтрольной россии. В феврале 2025 года среди тел, возвращенных из россии без указания фамилий, была найдена бирка с ее именем. Молекулярная экспертиза, проведенная на основе ДНК-образцов родителей Виктории, подтвердила с вероятностью более 99%, что тело принадлежит именно ей.

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