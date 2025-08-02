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Россияне нанесли удар по Дружковке и Краматорску, есть раненые (фото)
После атаки на Славянск российские военные нанесли удар дронами по Дружковке и Краматорску.
В Дружковке по меньшей мере 5 человек ранены, сообщил руководитель области Вадим Филашкин.
Также повреждены 2 дома, рынок, магазин и админздание, уничтожены несколько автомобилей.
«Этот обстрел — это очередное напоминание, что каждый, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности! Будьте ответственны! Эвакуируйтесь своевременно!» — призвал Филашкин.
В местных пабликах пишут, что оккупанты коварно ударили по рынку, магазинам, дороге именно тогда, когда люди просто покупали еду.
«Кровь, огонь, дым, пыль, стекло, паника. Именно так чувствовалось утро людей, которые в тот момент были под атакой российских дронов. И эти удары не случайны. Это умышленная охота на мирную жизнь» , — отмечают местные.
Также под удар попал и Краматорск. По данным ГСЧС, в Краматорске дрон попал в 9-этажку, возник пожар. Ранен один человек.
«При ликвидации возгорания чрезвычайники спасли одного человека из квартиры и эвакуировали еще троих жильцов дома» , — уточнили спасатели.
Как сообщали «ФАКТЫ», два дня назад оккупанты ударили по центру Краматорска. Был разрушен жилой дом, погиб мужчина, ранения получили люди.22
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