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Происшествия

Оккупанты ударили по центру Краматорска: разрушен жилой дом, есть погибший и раненые (фото, видео)

16:47 31 июля 2025
Россияне обстреляли Краматорск

Россияне продолжают обстреливать Украину. Оккупационные войска днем нанесли удар по центру Краматорска Донецкой области, попали в 5-ти этажный жилой дом. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

«По меньшей мере, 1 человек погиб и 11 ранены в Краматорске. Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания. Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии. На месте работают все ответственные службы. Еще раз призываю: будьте ответственны! Эвакуируйтесь своевременно!» — написал он.

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Как писали «ФАКТЫ», россияне недавно ударили по жилой застройке в Константиновке Донецкой области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным спасателей, повреждены восемь многоэтажек, шесть частных домов и легковой автомобиль. В результате обстрела возникли масштабные возгорания: пылал жилой дом, гараж и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали пожары.

В ночь на 31 июля оккупанты массированно атаковали Киев.

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