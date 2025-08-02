Овнам — «Справедливость» и важное решение, Близнецам — «Башня» и крах иллюзий: Таро-прогноз на 3 августа

Астрологи определили пятерку знаков Зодиака, которым должно особо везти в эти выходные дни, а знатоки карт Таро составили прогноз для представителей всего зодиакального круга на это воскресенье, 3 августа.

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Овен — Аркан «Справедливость»

Таро-прогноз для Овнов на 3 августа 2025 года предупреждает знак о ситуации, требующей расставить точки над «і», утверждает slovofraza.com. Аркан обозначает честность и взвешенность, действие без манипуляций и уловок. Завтра возможно важное решение, касающееся профессиональной сферы и юридических вопросов. Если Овны где-то ошиблись, то им придется это признать.

Совет карт: Не стоит спорить с судьбой — все идет так, как должно идти.

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Телец — Аркан «Императрица»

Таро-прогноз для Тельцов на 3 августа 2025 года обещает знаку день, полный вдохновения и ощущения внутреннего роста. Аркан указывает на развитие проектов, заботу о семье и возможность поддержки со стороны женщины. День отлично подходит для начала новых дел, в первую очередь, творческих и домашних.

Совет карт: Проекты, которые стартуют завтра, имеют потенциал к долгосрочному успеху — такой шанс не следует упускать.

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Близнецы — Аркан «Башня»

Таро-прогноз на 3 августа 2025 года для Близнецов предупреждает о непростом дне — аркан обозначает разрушение иллюзий, неожиданные события или совет отпустить из жизни то, что себя уже изжило. День может принести не только тревогу и беспокойство, но и последующие за ними новые возможности или следующий жизненный этап.

Совет карт: Не стоит цепляться за старое — перемены неизбежны и полезны.

Рак — Аркан «Отшельник»

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Таро-прогноз на 3 августа 2025 года для Раков гласит, что знаку в этот день может быть присуще стремление к уединению и поиску глубинных смыслов. День подходит для чтения, медитации или долгой прогулки в одиночестве. В этот день не стоит навязывать другим свое мнение. Лучше сосредоточиться на анализе и наблюдении.

Совет карт: Подсказки появятся, но только в тишине.

Лев — Аркан «Сила»

Таро-прогноз на 3 августа 20254 года для Львов обещает знаку контроль над обстоятельствами и внутреннюю стойкость. Аркан обозначает способности управлять эмоциями и добиваться своего благодаря мудрости. Не исключено, что завтра Львам придется преодолевать собственные внутренние страхи или же «гасить» чужую агрессию.

Совет карт: Не поддавайтесь на провокации — спокойствие станет вашей броней.

Дева — Аркан «Колесо Фортуны»

Таро-прогнгз на 3 августа 2025 года для Дев предупреждает знак о неожиданны поворотах. Аркан указывает на судьбоносные события, которые невозможно предугадать, а вот воспользоваться ими вполне возможно. Удача будет сопутстовать тем, кто смело примет вызов.

Совет карт: Будьте гибкими и не сопротивляйтесь переменам.

Весы — Аркан «Влюбленные»

Таро-прогноз на 3 августа 2025 года для Весов предсказывает, что знак может столкнуться с важным выбором в любой сфере жизни, а не только в личной. Аркан обозначает стремление к гармонии между разумом и чувствами. В то же время завтрашний день — хорошее время для откровенного разговора с близким чиловеком.

Совет карт: Оказавшись перед выбором, делайте его исходя не из страха, а из любви и истины.

Скорпион — Аркан «Луна»

Таро-прогноз на 3 августа 2025 года для Скорпионов рекомендует знаку прислушиваться к интуиции. Аркан принесет в жизнь знака атмосферу загадочности, снов и скрытых мотивов. В этот день возможны обманы или недосказанности. Важные решение лучше отложить на другой день.

Совет карт: Не доверяйте слухам и не принимайте решения в состоянии неопределённости.

Стрелец — Аркан «Колесница»

Таро-прогноз на 3 августа 2025 года предрекает Стрельцам успех в начинаниях и движение вперед. Аркан символизирует целеустремлённость и готовность брать ответственность на себя в задачах, требующих лидерства.

Совет карт: Будьте справедливыми и не давите излишне на окружающих.

Козерог — Аркан «Маг»

Таро-прогноз на 3 августа 2025 года для Козерогов обещает день, когда знак сможет влиять на происходящее и проявлять инициативу. Аркан обозначает умение вести за собой и талант убеждения. Завтрашний день подойдет для успешных переговоров, демонстрации своих знаний и старта новых проектов.

Совет карт: Не бойтесь действовать и верьте в себя — все зависит только от вас.

Водолей — Аркан «Суд»

Таро-прогноз на 3 августа 2025 года для Водолеев предупреждает знак о дне, когда возможно принятие важных решений и переосмысление происходящего. Аркан символизирует пробуждение, осознание своих ошибок и выход на новый уровень.

Совет карт: Не бойтесь отпускать то, что давно мешало вам двигаться дальше.

Рыбы — Аркан «Звезда»

Таро-прогноз на 3 августа 2025 года для Рыб обещает знаку светлый день, когда можно получить важное послание от Вселенной. Аркан обозначает надежду, внутренний свет и вдохновение. Время отлично подойдет для общения с любимыми, для творчества и мечтаний.

Совет карт: Не теряйте веру в себя — сейчас вы особенно близки к исполнению своей мечты.

Эксклюзивний гороскоп на август от астролога Людмилы Булгаковой читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото — Pixabay

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