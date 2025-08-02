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Гороскоп

Приятные неожиданности и внутреннее обновление: каким знакам зодиака повезет в выходные дни 2 и 3 августа

11:12 2 августа 2025
Люди, фото https://depositphotos.com/ru/

В субботу, 2 августа, астрологи советуют всем представителям зодиакального круга не бояться менять планы и слушать внутренний голос.

Но некоторым знакам зодиака особенно повезет в выходные 2 и 3 августа. О том, кто эти пять счастливчиков, рассказывает сайт slovofraza.

Овен
Овнов ожидают приятные новости — поездка или встреча, которая перевернет планы. Звезды советуют не бояться спонтанных решений, чтобы вырваться из рутины. Удача будет сопровождать вас везде, где нужно быстро реагировать, проявлять инициативу и не бояться делать первый шаг.

Близнецы
Близнецам откроется новая перспектива — — это отличное время для обучения, чтения, креативных идей. Возможно, вы получите вдохновение для проекта, который давно откладывали. Удача может проявиться в мелочах.

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Лев
Львов ждет повышенное внимание и новые поводы для гордости собой. Если Возможны сюрпризы от близких. Деньги могут прийти через дополнительную подработку или подарок. Самое важное — оставайтесь щедрыми и уверенными, как вам и положено.

Весы
Для Весов наступит ощущение внутренней ясности. Вас может ждать приятная встреча, удачная покупка или долгожданная возможность выдохнуть. Позвольте событиям развиваться в нужном ритме. У вас все задуманное получится.

Стрелец
Для Стрельцов выходные пройдут под знаком внутреннего обновления. Отличное время для короткой поездки, общения с друзьями. Удача проявится особенно сильно, если вы позволите себе отпустить контроль и следовать за событиями. Звезды рекомендуют искать новые впечатления.

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Гороскоп на август от известного астролога Людмилы Булгаковой читайте на сайте «ФАКТОВ».

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