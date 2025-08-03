Тельцы могут пострадать из-за неосторожного высказывания, а Ракам следует избегать кардинальных перемен: гороскоп на 3 августа

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым в эти выходные будет везти больше, чем остальным, а также дали советы всем представителям зодиакального круга на воскресенье, 3 августа.

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Овен

Гороскоп на 3 августа 2025 года для Овнов рекомендует знаку взять паузу и восстановить силы, пишет tsn.ua. Продуктивной работы от знака сегодня ожидать не стоит, лучше как следует отдохнуть перед новой рабочей неделей.

Телец

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Гороскоп на 3 августа 2025 года для Тельцов предупреждает знак о возможности серьезного конфликта из-за неосторожного слова. В связи с этим звезды советуют Тельцам хорошо контролировать свои действия и слова.

Близнецы

Гороскоп на 3 августа 2025 года для Близнецов советует знаку использовать свои силы для решения приоритетной задачи и не распыляться на не очеь важные дела. При таком распределении сил задачу можно будет решить в срок и качественно.

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Рак

Гороскоп на 3 августа 2025 года для Раков рекомендует знаку сегодня действовать неспешно, посвятив день спокойным занятиям. А вот кардинальных жизненных перемен сегодня следует избегать — удачи они не принесут.

Лев

Гороскоп на 3 августа 2025 года для Львов настойчиво советует знаку обратить внимание на свое здоровье. Недомогания могут быть связаны с переутомлением. Звезды советуют Львам сегодня взять тайм-аут и отдохнуть.

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Дева

Гороскоп на 3 августа 2025 года для Дев рекомендует знаку заниматься делами, не сомневаясь в своих силах и правильности выбранного пути. Иначе успехом они не завершаться.

Весы

Гороскоп на 3 августа 2025 года для Весов предупреждает знак, что спешка ни к чему хорошему не приведет, чего бы это не касалось. Звезды рекомендуют знаку сделать паузу и проанализировать свои действия, что поможет избежать досадной ошибки.

Скорпион

Гороскоп на 3 августа 2025 года для Скорпионов обещает знаку прилив сил и рекомендует их направить на самые важные дела бытового и хозяйственного характера.

Стрелец

Гороскоп на 3 августа 2025 года для Стрельцов рекомендует знаку сегодня снизить физическую активность — день чреват травматизмом.

Козерог

Гороскоп на 3 августа 2025 года для Козерогов не рекомендует знаку принимать решения под влиянием негативных эмоций. Плохое настроение уйдет, а отыграть все на стартовые позиции будет сложнее.

Водолей

Гороскоп на 3 августа 2025 года для Водолеев обещает знаку день, когда откроется второе дыхание. Это позволит Водолеям, давно кропящим над важным заданием, успешно завершить трудоемкий проект.

Рыбы

Гороскоп на 3 августа 2025 года для Рыб советует знаку не начинать новые дела, даже простые бытовые. Все силы знаку следует направить на то, что было начато ранее.

Восточный гороскоп для всех знаков Зодиака на следующую неделю, с 4 по 10 августа, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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