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Эта вещь точно есть у вас под рукой: отличный способ избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Ваш холодильник может выглядеть идеально чистым, но если неприятный запах не исчезает, проблема кроется поглубже. Некоторые запахи проникают через пластиковые стенки и уплотнители, особенно если в нем хранились ароматные продукты, такие как сыр с голубой плесенью, рыба или вареная капуста. В таких случаях простой очистки моющим средством уже недостаточно. Вам нужно средство, которое не только маскирует, но и поглощает частицы запаха.
Активированный уголь — лучший способ борьбы с неприятными запахами в холодильнике. Он действует как губка для частиц запаха — не маскирует их, а связывает и улавливает. Важно, что его эффективность длится до нескольких недель. Просто насыпьте гранулы угля в небольшую миску и поставьте ее на полку — желательно подальше от еды, например в углу холодильника, пишет издание Zielonyo Grodek.
Вы можете приобрести этот тип угля в аптеке в форме таблеток и измельчить их, но гранулированный уголь — тот же тип, который используется в аквариумных фильтрах или воздухоочистителях — является лучшим вариантом. Он недорогой, без запаха и не вносит никаких неприятных запахов в холодильник.
Небольшой миски с активированным углем достаточно, чтобы эффективно избавиться от неприятных запахов в вашем холодильнике. Гранулы угля поглощают запахи до нескольких недель — без химикатов, без труда, без риска.
Хотя активированный уголь является натуральным и безопасным, важно соблюдать несколько правил. Лучше всего разместить миску в месте, защищенном от случайного разливания, например, в контейнере для овощей и фруктов или на отдельной полке. Избегайте контакта с пищей — уголь нетоксичный, но он не должен смешиваться с пищей.
Для лучших результатов объединяйте его с другим поглотителем — например, используйте миску с кофе в верхней части холодильника, а уголь — снизу.
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