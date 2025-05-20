Неприятный запах в холодильнике: неожиданная причина

Сливное отверстие холодильника — это небольшое отверстие, через которое стекает вода, образующаяся в результате перепадов температуры внутри агрегата. Со временем, среди прочего, оно может засоряться остатками пищи, жиром, крошками или даже камешками, что приводит к накоплению воды на дне холодильника и, как следствие, к образованию плесени и неприятных запахов. Поэтому регулярное удаление накопившихся загрязняющих веществ важно для гигиены хранения продуктов, пишет kobieta.

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Очистка сливного отверстия в вашем холодильнике — это простая задача, которая, помимо улучшения гигиены, также существенно влияет на эффективность работы прибора. Ее можно успешно выполнить с помощью бытовых средств - уксуса, пищевой соды, теплой воды и бумажного полотенца, чтобы эффективно удалить грязь и предотвратить поломки. Регулярное обслуживание слива обеспечивает безопасность пищевых продуктов.

Отключите холодильник от розетки. Это обеспечит безопасность во время уборки. Выньте продукты, полки и ящики, чтобы получить свободный доступ к дренажному отверстию, которое обычно расположено на задней стенке, чуть выше контейнера для овощей.

Используйте абсорбирующую ткань или бумажное полотенце, чтобы удалить воду со дна холодильника. Осторожно очистите отверстие ватным тампоном, смоченным в уксусе, тонкой щеткой или средством для чистки труб, чтобы удалить любые частицы пищи и жир.

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Чтобы прочистить слив, отлично подойдет шприц с теплой водой или резиновая груша — впрыскивайте воду под давлением, чтобы промыть засор. Если в вашем сливе образовался известковый налет, используйте раствор уксуса и теплой воды в соотношении 1:1 для его растворения.

Вы можете использовать смесь пищевой соды и уксуса, которая эффективно растворит жир и продезинфицирует слив. Залейте раствор непосредственно в отверстие и оставьте на несколько минут, затем смойте теплой водой. Снова промойте отверстие уксусом и водой, чтобы удалить бактерии и неприятные запахи. Наконец, вытрите холодильник изнутри насухо, установите полки и ящики на место и подключите прибор к розетке.

Не используйте острые инструменты (например, проволоку или ножи) для очистки, они могут повредить слив. Рекомендуется прочищать слив каждый раз, когда моете холодильник, чтобы предотвратить засоры и образование плесени. Если ваш холодильник имеет специальное средство для прочистки слива, используйте его в соответствии с инструкциями производителя. Использование натуральных продуктов, таких как уксус и пищевая сода, безопасно для вашего устройства и окружающей среды.

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