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Весы — «Императрица», Овен — «Туз Жезлов», а Стрельцам — «Колесница»: Таро-прогноз и советы карт на 04 августа
Астрологи считают, что вскоре Марс осуществит ингрессию в Весы, и осыплет счастьем представителей нескольких знаков зодиака, а тарологи дали прогноз на 4 августа на основе расклада карт Таро.
Козерог — «Тройка Пентаклей»
«Тройка Пентаклей» предвещает командную работу и успех через взаимодействие. Ваша роль в коллективе важна, а обмен опытом поможет достичь целей. День благоприятен для ремонта. Совет карт: уважайте работу каждого.
Водолей — «Пятерка Кубков»
Карта указывает на печаль и разочарование из-за прошлого. Не застрявайте в переживаниях, а обратите внимание на оставшиеся возможности. Восстановление начинается, когда отпустите боль. Совет карт: займитесь саморефлексией, практикуйте благодарность и не бойтесь просить поддержки.
Рыбы — «Маг»
«Маг» открывает день новых возможностей и силы. Действуйте с ясной целью и верой в себя — Вселенная поддержит. Не бойтесь брать на себя лидерскую роль. Совет карт: ваши слова и действия будут особенно влиятельны, используйте это с умом.
Овен — «Туз Жезлов»
Эта карта говорит о приливе вдохновения и желании начать что-то новое. День отлично подходит для стартов и творческих проектов. Не распыляйтесь по пустякам и постарайтесь завершить хотя бы одно дело. Совет карт: доверяйте интуиции, она подскажет, куда направить усилия.
Телец — «Шестерка Мечей»
Карта указывает на выход из затруднительного положения. Ситуация начинает сдвигаться с места, и важно поразмыслить о следующем этапе. Не отказывайтесь от помощи близких. Совет карт: не бойтесь отпускать то, что давно себя отжило.
Близнецы — «Девятка Пентаклей»
Карта предвещает успех и удовлетворение результатов вашего труда. Замедлитесь и насладитесь достигнутым. Это хороший день для комфорта, искусства и эстетического удовольствия. Совет карт: не поддавайтесь лени, а празднуйте свой успех.
Рак — «Луна»
Аркан «Луна» предупреждает о возможных иллюзиях и неразберихе. Не принимайте решений в состоянии эмоционального тумана. Не доверяйте слухам и проверяйте факты. Совет карт: дайте себе простор для размышлений и возможность побыть наедине с собой.
Лев — «Рыцарь Кубков»
День принесет душевное тепло и романтические настроения. В отношениях возможно сближение, а одинокие Львы могут получить приглашение. Хорошо заняться творчеством. Совет карт: сохраняйте баланс между чувствами и делами.
Дева — «Восьмерка Жезлов»
День пройдет стремительно: события будут развиваться быстро, новости будут поступать одни за другими. Не упустите шанс решить проблему, действуйте оперативно. Совет карт: успех зависит от того, насколько быстро вы адаптируетесь.
Весы — «Императрица»
«Императрица» обещает гармоничный день, наполненный уютом и внутренним равновесием. Это прекрасное время для семейных дел, а также для получения хороших новостей. Совет карт: не отказывайтесь от возможности создать что-нибудь хорошее.
Скорпион — «Повешенный»
Карта рекомендует остановиться и взглянуть на ситуацию под другим углом. Это не тупик, а пауза для роста. Не форсируйте события, а попытайтесь извлечь урок. Совет карт: освобождение от старых шаблонов начнется с желания отпустить людей или обстоятельства.
Стрелец — «Колесница»
День пройдет под знаком решительности и движения. «Колесница» дает силу преодолевать препятствия, если вы готовы взять ситуацию под контроль. Это пора действовать. Совет карт: ваша энергия способна сдвинуть горы, главное — направить ее в нужное русло.
Как писали «ФАКТЫ», астрологи считают, что в целом август будет благоприятным для представителей четырех знаков зодиака.5347
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Весы — «Императрица», Овен — «Туз Жезлов», а Стрельцам — «Колесница»: Таро-прогноз и советы карт на 04 августа
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