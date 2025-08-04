Ракам потребуется уединение, а Водолеям нужно не бояться выйти из зоны комфорта: гороскоп на 4 августа

Астрологи, ранее рассказавшие, как переход Урана в Близнецы повлияет на судьбу знаков зодиака, поведали, каким будет день 4 августа. Этот день принесет немало вызовов, особенно тем, кто не любит действовать быстро и решительно, пишет slovofraza.com.

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Козерог

Сегодня у вас будет много работы, но и много шансов проявить себя как лидера или наставника. Ваш опыт поможет другим, но не забывайте и о личных интересах. Финансово день принесет новые идеи. В любви будьте прямолинейны.

Водолей

Вас ждет день перемен и новых взглядов на привычные вещи. Будьте открыты к нестандартным решениям на работе и не бойтесь выйти из зоны комфорта. В любви возможна вспышка страсти. Вечер уделите творчеству.

Рыбы

День наполнится тонкими ощущениями и интуитивными подсказками. Слушайте себя и оградите от себя токсичных людей. На работе вы сможете продемонстрировать глубокое понимание процессов. В любви проявите нежность. Вечером полезно побыть в тишине.

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Овен

Придется действовать быстро и решительно, проявляя инициативу. Важно направлять энергию в конструктивное русло, чтобы избежать конфликтов. Будьте внимательны к новым задачам. В личной жизни возможен откровенный разговор. Вечером отдохните от суеты.

Телец

Начните день с внутренней мобилизации, так как не все пойдет по плану. На работе потребуется дипломатия, а не упорство. Отложите лишние траты и подумайте о рациональном подходе. Вечером вам пойдет на пользу уединение.

Близнецы

Вы окажетесь в центре общения, что даст шанс наладить полезные связи. Планируйте день заранее, чтобы не распыляться на мелочи. Во второй половине дня возможны романтические моменты. Будьте честны в общении, избегая двусмысленности.

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Рак

День принесет сильные внутренние переживания и потребность в уединении. Не игнорируйте свои эмоции. На работе будьте внимательны с документами. В отношениях с близкими не замыкайтесь в себе. Вечер уделите дому и уюту.

Лев

Понедельник будет насыщенным и даже драматичным. Вы в центре внимания, поэтому проявляйте великодушие, но избегайте высокомерия. На работе возможно признание. В любви — время для страсти и щедрости.

Дева

Сосредоточьтесь на порядке и деталях. День отлично подойдет для завершения дел и планирования. Ваша работоспособность будет высокой, но следите за балансом. В личной жизни возможны откровения. Доверяйте своей интуиции.

Весы

Вам предстоит сделать выбор, связанный с карьерой или отношениями. Не ищите одобрения, а действуйте от собственного имени. В любви возможны неожиданные повороты. Вечером дайте себе время на размышления.

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Скорпион

Этот день потребует от вас полной концентрации и контроля над ситуацией. Будьте спокойны в острых разговорах. В финансах не бойтесь принимать решительные меры. В отношениях проясните все недомолвки.

Стрелец

Это отличный день для выхода из рутины. Возможны новые предложения и встречи. Будьте внимательны с деньгами, избегайте импульсивных покупок. В отношениях проявите искренность. Вечером полезно поразмышлять о будущем.

Как писали «ФАКТЫ», астрологи считают, август будет благоприятным для представителей четырех знаков зодиака.

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