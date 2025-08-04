41.37 / 41.93 47.88 / 48.64
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Дроны атаковали важную железнодорожную станцию в Волгоградской области россии (фото, видео)

9:24 4 августа 2025
Дроны атаковали Волгоградскую область России

Россию снова атаковали дроны. В Волгоградской области после атаки дронов на железнодорожный узел «Арчеда» вспыхнуло диспетчерское здание вокзала, сообщает Telegram-канал ASTRA.

Атакованный железнодорожный узел «Арчеда» в городе Фролово имеет исторически важное значение для внутренних перевозок на территории россии и является одним из ключевых пунктов для осуществления дальних рейсов в глубь страны.

Во время атаки дроны также поразили релейные шкафы, обеспечивающие автоматическую регулировку движения поездов и безопасное управление железнодорожным трафиком.

РЕКЛАМА

Из-за повреждения этого оборудования движение поездов на данном участке может быть остановлено или ограничено, что приведет к значительным задержкам, в том числе и транспортным рейсам, связанным с перевозкой грузов для оккупационных войск.

Во время атаки аэропорты Волгограда и Тамбова были временно закрыты.

В минобороны страны-агрессора сообщили, что в течение ночи их ПВО уничтожило и перехватило 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», недавно дроны уже атаковали электроподстанцию железной дороги в Волгоградской области, которая является частью тыловой военной логистики россии. Тогда в результате атаки был обесточен участок железной дороги, проходящий через станцию Жутово в районе поселка Октябрьский Волгоградской области.

РЕКЛАМА

113

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как прочистить слив в раковине на кухне. Фото - скриншот

Секрет, о котором молчат сантехники: как легко прочистить трубы на кухне

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году. Фото - Pixabay

В Украине изменят требования для выхода на пенсию: какое условие будет должен выполнить каждый

Латгальский салат из огурцов

Латгальский салат из огурцов: такой вкуснятины вы еще не готовили

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

Близнецы могут получить выгодное предложение, а Девам нужно проявить инициативу: финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

Следующий материал
Новости партнеров