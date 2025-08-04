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Дроны атаковали важную железнодорожную станцию в Волгоградской области россии (фото, видео)
Россию снова атаковали дроны. В Волгоградской области после атаки дронов на железнодорожный узел «Арчеда» вспыхнуло диспетчерское здание вокзала, сообщает Telegram-канал ASTRA.
Атакованный железнодорожный узел «Арчеда» в городе Фролово имеет исторически важное значение для внутренних перевозок на территории россии и является одним из ключевых пунктов для осуществления дальних рейсов в глубь страны.
Во время атаки дроны также поразили релейные шкафы, обеспечивающие автоматическую регулировку движения поездов и безопасное управление железнодорожным трафиком.
Из-за повреждения этого оборудования движение поездов на данном участке может быть остановлено или ограничено, что приведет к значительным задержкам, в том числе и транспортным рейсам, связанным с перевозкой грузов для оккупационных войск.
Во время атаки аэропорты Волгограда и Тамбова были временно закрыты.
В минобороны страны-агрессора сообщили, что в течение ночи их ПВО уничтожило и перехватило 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Как писали «ФАКТЫ», недавно дроны уже атаковали электроподстанцию железной дороги в Волгоградской области, которая является частью тыловой военной логистики россии. Тогда в результате атаки был обесточен участок железной дороги, проходящий через станцию Жутово в районе поселка Октябрьский Волгоградской области.113
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