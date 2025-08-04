Расстрелял из травмата и стал добивать: в Харькове напали на ветерана с инвалидностью (видео 18+)

В Харькове, который недавно обстреляли россияне, неизвестный стрелял в 22-летнего парня. У раненого — ушибленная рана передней брюшной стенки, рассказал по телефону директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, информирует Суспільне Харків.

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В соцсетях вечером 3 августа появилось видео, на котором мужчина прицеливается и стреляет в другого, имеющего протез на правой ноге. Раненый хватается за живот и падает, после чего стрелок подходит к нему и начинает бить. На стрелка нападают и пытаются оттащить от раненого трое мужчин.

Известно, что пострадавший является ветераном ВСУ. В него стреляли из травматического пистолета ПМР 9 мм, сообщили в облпрокуратуре. По данным правоохранителей, между ним и стрелком возник конфликт, это произошло возле многоквартирного дома по улице 92-й бригады.

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«Потерпевший — 22-летний украинский защитник, который во время выполнения боевого задания на войне потерял ногу. Ему установили протез», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали стрелка и готовятся ему объявить о подозрении. Ему 43 года.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о ветеране, который пережил четыре ампутации, управляет автомобилем и бегает марафоны.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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