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Расстрелял из травмата и стал добивать: в Харькове напали на ветерана с инвалидностью (видео 18+)
В Харькове, который недавно обстреляли россияне, неизвестный стрелял в 22-летнего парня. У раненого — ушибленная рана передней брюшной стенки, рассказал по телефону директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, информирует Суспільне Харків.
В соцсетях вечером 3 августа появилось видео, на котором мужчина прицеливается и стреляет в другого, имеющего протез на правой ноге. Раненый хватается за живот и падает, после чего стрелок подходит к нему и начинает бить. На стрелка нападают и пытаются оттащить от раненого трое мужчин.
Известно, что пострадавший является ветераном ВСУ. В него стреляли из травматического пистолета ПМР 9 мм, сообщили в облпрокуратуре. По данным правоохранителей, между ним и стрелком возник конфликт, это произошло возле многоквартирного дома по улице 92-й бригады.
«Потерпевший — 22-летний украинский защитник, который во время выполнения боевого задания на войне потерял ногу. Ему установили протез», — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали стрелка и готовятся ему объявить о подозрении. Ему 43 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали о ветеране, который пережил четыре ампутации, управляет автомобилем и бегает марафоны.
Фото: Харьковская областная прокуратура509
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