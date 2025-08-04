41.37 / 41.93 47.88 / 48.64
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Расстрелял из травмата и стал добивать: в Харькове напали на ветерана с инвалидностью (видео 18+)

10:11 4 августа 2025
В Харькове стреляли в ветерана ВСУ - Фото: Харківська обласна прокуратура

В Харькове, который недавно обстреляли россияне, неизвестный стрелял в 22-летнего парня. У раненого — ушибленная рана передней брюшной стенки, рассказал по телефону директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, информирует Суспільне Харків.

В соцсетях вечером 3 августа появилось видео, на котором мужчина прицеливается и стреляет в другого, имеющего протез на правой ноге. Раненый хватается за живот и падает, после чего стрелок подходит к нему и начинает бить. На стрелка нападают и пытаются оттащить от раненого трое мужчин.

Известно, что пострадавший является ветераном ВСУ. В него стреляли из травматического пистолета ПМР 9 мм, сообщили в облпрокуратуре. По данным правоохранителей, между ним и стрелком возник конфликт, это произошло возле многоквартирного дома по улице 92-й бригады.

РЕКЛАМА

«Потерпевший — 22-летний украинский защитник, который во время выполнения боевого задания на войне потерял ногу. Ему установили протез», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали стрелка и готовятся ему объявить о подозрении. Ему 43 года.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали о ветеране, который пережил четыре ампутации, управляет автомобилем и бегает марафоны.

Фото: Харьковская областная прокуратура

509

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как прочистить слив в раковине на кухне. Фото - скриншот

Секрет, о котором молчат сантехники: как легко прочистить трубы на кухне

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году. Фото - Pixabay

В Украине изменят требования для выхода на пенсию: какое условие будет должен выполнить каждый

Латгальский салат из огурцов

Латгальский салат из огурцов: такой вкуснятины вы еще не готовили

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

Близнецы могут получить выгодное предложение, а Девам нужно проявить инициативу: финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

Следующий материал
Новости партнеров