«Увидел только вспышку и как нога отлетает»: ветеран, переживший четыре ампутации, управляет автомобилем и бегает марафоны

«Люди говорили, что у меня ничего не получится… Отговаривали. А дудки! Я смог», — говорит 40-летний ветеран со Львовщины Николай Шот, садясь за руль собственного автомобиля, которым он управляет… с ампутированными ногами и руками. Тяжелое ранение, кардинально изменившее его жизнь, мужчина получил на Бахмутском направлении. Первые эмоции — шок! Однако, приняв себя нового, военный уверяет, что родился снова. Свою историю защитник рассказал «ФАКТАМ».

«Враг лезет, надо защищать Родину»

Николай Шот родом из небольшого городка Новояворовск Львовской области. Последние годы до полномасштабного вторжения мужчина жил в столице, работал на строительстве и даже гипотетически не рассматривал возможность большой войны.

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— Я никогда в жизни об этом не мог подумать. Россияне же говорили, что мы братья, мы же сотрудничали, наши экономики были связаны, границы открыты, — говорит Николай.

Когда же 24 февраля 2022 года северные соседи показали, какие на самом деле они «братья», мужчина присоединился к территориальной обороне столицы: носил еду на блокпосты, делал коктейли Молотова.

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— Были обстрелы Киева, враг шел со стороны беларуси. Обещали, что два-три дня — и все закончится, а потом еще два-три дня… Я ждал выполнения этих обещаний до 28 марта, — объяснил мужчина.

Но, наконец, Николай не выдержал: положил в карман свой военный билет и добровольно пошел в военкомат.

— А как иначе? Я военный, служил срочную службу, знаю военное дело. Враг лезет, так надо же защищать свою Родину. Это моя гражданская обязанность, как бы пафосно это ни звучало, — отметил доброволец.

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Из-за огромных очередей попасть в ряды ВСУ Николай смог только через три дня. Четыре месяца в составе 93-й ОМБр «Холодный Яр» мужчина защищал Черниговщину.

— Россияне лезли, как тараканы, со стороны белорусы, а мы держали оборону, — говорит ветеран.

Затем последовала ротация на Харьковщину, где в августе 2023 года под Волчанском мужчина получил свое первое ранение. Николай травмировал руку и ногу, однако врачам удалось спасти военному конечности, и уже через три месяца после ранения он вернулся на фронт.

— Вообще-то меня могли просто списать на ВЛК, но я попросил врачей этого не делать, — рассказал Николай.

Взрыв. Кома. Клиническая смерть

Следующая ротация защитника была уже на Донбасс. Столкновение с врагом там было похоже на какое-то кино в стиле пост покалипсиса.

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— Они зомбированы, и это не какие-то художественные выдумки. Вот я вижу врага в тепловизоре, он знает, что я его вижу и сейчас убью, но он продолжает на меня идти. Ну разве это не зомби? - удивляется защитник.

Свое второе, критическое, ранение Николай получил уже в феврале прошлого года. Вместе с побратимами мужчина держал оборону на позициях под Клещеевкой.

— Ну, не то чтобы это была прямо позиция… Просто я выбрал самую глубокую воронку от мины и там спрятался. Враг был в 100 метрах. Еда уже почти закончилась, вода тоже. Рядом была куча гильз от артиллерийских снарядов, так я наполнял их дождевой водой, снегом, и так хотя бы было, что пить, — вспоминает защитник.

Но в конце концов провиант полностью иссяк, так что обессиленный, потеряв слух на одно ухо, Николай решил выбраться из позиции за едой. Это путешествие было адским, ведь дождь из вражеских снарядов не утихал.

— 120-мм мина, АГС, 80-мм мина… От взрывов будто ковш земли экскаватор на тебя каждый раз высыпает. Я пытался все время поворачиваться при этом на правую сторону, ведь сам правша, поэтому думал, ну если ранит, то пусть хотя бы левую сторону, — говорит военный.

Во время этой вылазки начался настоящий дождь. Шум от ливня, очевидно, заглушил звук полета вражеского дрона-разведчика, корректировавшего минометный огонь россиян.

— И метрах в пяти от меня я увидел яркую вспышку. Левая нога сразу отлетает. Это, в принципе, и все, что я помню, потому что потом просто потерял сознание, — вспоминает Николай.

Мужчину эвакуировали в больницу Днепра, а оттуда вертолетом — в госпиталь в Киеве. Около месяца защитник провел в коме, потерял много крови и перенес две (!) клинические смерти. Когда же очнулся, руки и ноги Николаю врачи уже ампутировали.

— Я не сразу понял, что к чему. Да, я не чувствовал ни рук, ни ног, но у меня все тело было словно атрофировано из-за обезболивающих. Возле меня постоянно сидели психологи, психотерапевты и осторожно спрашивали: «А что бы вы делали, если бы потеряли ногу, руку? Как бы жили дальше?» Сначала я не понимал, к чему эти вопросы, — отмечает военный.

"Рядом со мной постоянно сидели психологи, психотерапевты и осторожно спрашивали: "А что бы вы делали, если бы потеряли ногу, руку?" - вспоминает Николай Шот.

Чтобы уберечь Николая от резкого потрясения, медики сначала накрывали мужчину простыней, чтобы он не мог увидеть свои травмы.

— Впервые я себя увидел, когда меня начали переодевать. Конечно, это был шок. Врачи тогда зафиксировали у меня очень сильную психологическую травму, — объяснил ветеран.

«Люди говорили: даже не мечтай снова сесть за руль»

Но, несмотря на тяжелую ампутацию, Николай просто не позволил себе оказаться в плену отчаяния.

— Сразу первая мысль: необходимо протезирование. И мой брат начал заполнять анкеты во всех протезных центрах Украины и за границей, — говорит мужчина.

В результате откликнулись специалисты из США, где ветеран и прошел сложное протезирование четырех конечностей. Вернувшись в Украину, мужчина попал в реабилитационный центр Unbroken, начав свой путь восстановления. Ветеран признается, что это было непросто.

— Когда у людей ампутированы ноги, они начинают учиться ходить на протезах с помощью костылей в руках. А ведь у меня и рук нет, поэтому я не могу взять эти костыли. Поэтому скажу честно: было тяжело, болело, слезы наворачивались. Но я терпел, ведь у меня просто не было другого выбора. Но меня три дня за пояс поводили, я сказал: «Отпускайте» — и пошел сам, — рассказал защитник.

В результате благодаря работе опытных украинских реабилитологов Николай Шот вернулся к полноценной жизни.

— Физиотерапевты подняли меня на такой высокий уровень, что сейчас я живу просто, как обычный человек: управляю автомобилем, бегаю марафоны, пользуюсь телефоном, всё, как у всех, — говорит мужчина.

Кстати, научиться снова управлять автомобилем и стать первым в Украине человеком, который делает это, несмотря на ампутацию всех конечностей, стало личным вызовом для Николая и шансом доказать себе, что жизнь продолжается.

Протезист помог ветерану оборудовать автомобиль, сделать ручное управление и специальные культеприемники, чтобы быстро можно было перекладывать культи с руля на поворотники.

Протезист помог ветерану оборудовать автомобиль, сделать ручное управление и специальные культеприемники

— Многие говорили мне, мол, Николай, да что ты себе придумываешь, даже не мечтай об этом, у тебя ведь нет ни рук, ни ног. Но! Люди, вот вам результат. Я езжу по Львову, светофоры, пробки… Как в старые добрые времена, — не без основания хвастается ветеран.

Местная компания даже предлагала военному работу в такси, однако мужчина выбрал для себя профессию ментора в реабилитационном центре.

— После ранения у меня открылось второе дыхание. Столько идей появилось, энергии. Можно сказать, что я перепрошился психологически и все теперь по-новому, я теперь, как новорожденный, — резюмировал Николай Шот.

Местная компания даже предлагала ветерану работу в такси

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю 34-летнего ветерана с Черниговщины Александра Ревтюха, который на фронте потерял ногу и руку.

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