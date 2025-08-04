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Пенсия по инвалидности: кто может получить выплаты раньше и какие суммы назначают в 2025 году
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине усилят требования для выхода на пенсию по возрасту. Несмотря на это, граждане с инвалидностью имеют право на назначение пенсии раньше общего пенсионного возраста — при условии наличия страхового стажа.
Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, в 2025 году размер выплат и условия их начисления зависят от группы инвалидности, возраста заявителя и продолжительности стажа.
Итак, пенсию по инвалидности могут получать лица, которым официально установлена одна из трех групп инвалидности. Однако важно учитывать минимальный страховой стаж, который зависит от группы инвалидности и возраста: ·
- для І группы: от 1 года стажа (в возрасте до 25 лет) до 10 лет (для возраста 54−59 лет);
- для ІІ и ІІІ групп: от 1 года (до 23 лет) до 14 лет (для 56−59 лет).
Следует отметить, что в 2025 году пенсионные выплаты людям с инвалидностью зависят от размера пенсии по возрасту. То есть размер пенсии по инвалидности определяют как процент от пенсии по возрасту: ·
- І группа получает 100% пенсии по возрасту,
- ІІ группа — 90%,
- ІІІ группа — 50%.
Важно отметить, что в страховую историю также включается период с момента установления инвалидности до достижения 60 лет. Пенсию по инвалидности можно оформить через электронный портал ПФУ и лично в сервисном центре Пенсионного фонда.
Если заявление подано в течение трех месяцев после установления инвалидности — выплата назначается с даты установления. Если позже — с даты подачи документов.
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