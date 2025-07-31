Части украинцев ПФУ компенсирует стоимость продуктов питания: кого это касается и как оформить выплату

С июля этого года Пенсионный фонд Украины взял на себя функции назначения и выплаты социальных пособий, которыми раньше занимались органы соцзащиты. В том числе и функции по назначению компенсации стоимости продуктов питания гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

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Как уточняют в ПФУ, компенсация предоставляется лицам, которым установлен статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участника ликвидации ядерных аварий, отнесенных к категории 1 или 2; пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, отнесенного к категориям 1 или 2; пострадавшего от радиационного облучения, отнесенного к категориям 1 или 2.

Для того, чтобы получить компенсацию, гражданам этих категорий необходимо подать заявление, документы, удостоверяющие статус, копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта с отметкой об отказе от принятия такого номера.

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Пакет документов можно предоставить лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины; по почте или в электронном виде через портал «Дия»; через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальнй громады или ЦНАП.

Компенсация должна быть назначена не позднее 10 дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами.

Следует знать, что средства не будут выделяться, если пакет документов предоставлен не в полном объеме; если гражданин изменил место регистрации или лишился статуса, позволяющего претендовать и компенсацию.

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Ранее в Пенсионном фонде Украины объясняли, кто из граждан имеет право получать госпомощь, которую назначают вместо пенсионных выплат, и как ее оформить.

Фото — Pixabay

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