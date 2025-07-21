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Украина

Проверять на наличие вражеских агентов нужно все структуры — для НАБУ нет никаких исключений, — Билецкий

19:20 21 июля 2025
Фото СБУ

У российских агентов не может существовать неприкосновенности вообще — ни в одной структуре страны. И для НАБУ нет никаких исключений — Бюро тоже нужно проверять. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий, комментируя сегодняшние обыски и задержание в НАБУ «Українським новинам«

«У нас сейчас идет война за выживание, эта война идет с россией, если кто-то забыл. И у российских агентов не может существовать неприкосновенности вообще — ни в одной структуре страны», — ответил Андрей Белецкий на вопрос о том, как к подобным операциям относятся в армии.

По его словам, СБУ — это контрразведка, она отвечает за контрразведывательный режим и поиск агентов страны-противника во всех структурах — без исключений.

«И для НАБУ нет никаких исключений — Бюро тоже нужно проверять. В интересах ведомства очиститься от прямых агентов россии, а не покрывать их. Все остальное — в ближайшее время увидим доказательную базу. Поэтому для меня это позитив, когда на одного или нескольких российских агентов стало меньше», — заявил командир корпуса.

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Напомним, 21 июля СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова на бизнесе в россии. В частности, он был посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Республику Дагестан.

Отец Руслана Магамедрасулова Сентябрь Магамедрасулов имеет гражданство россии, однако высокопоставленный чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон. Его мать Ирина Магамедрасулова проживает в Киеве, но получает пенсию в так называемой «ДНР» и публикует пророссийские комментарии в соцсетях.

Следствие проверяет информацию о контактах Руслана Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации.

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По данным СБУ, Магамедрасулов был в тесном контакте с беглым народным депутатом от запрещенной ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами россии и, как установило следствие, оказывает значительное влияние на деятельность НАБУ.

Напомним, что Христенко назвали старшим агентом фсб рф, который работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ, и сообщили ему о подозрении в госизмене.

Фото СБУ

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