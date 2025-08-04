Госчиновника Бабенко подозревают в использовании бюджета: на что обратили внимание СМИ

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины потратил 8,47 млн грн из госбюджета на организацию заграничных командировок. Соответствующая информация появилась в системе публичных закупок Prozorro, сообщает «РБК-Украина».

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В частности, журналисты издания обратились за разъяснением к главе центра Михаилу Бабенко. Тот подтвердил, что регулярно выезжает за границу в рамках служебных поездок — по крайней мере раз в квартал. В то же время раскрывать подробности поездок Бабенко отказался, ссылаясь на внутренние положения учреждения.

«Это же такое понятие — относительное. Часто, не часто… Но бывает. Ну, раз в квартал точно», — прокомментировал чиновник.

Он добавил, что все согласно действующим нормам: «Это профессиональный вопрос, это конфиденциально. Это предусмотрено уставом предприятия. Все согласно действующим нормам. Не переживайте».

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Как пишет «РБК-Украина», кроме расходов на зарубежные поездки, ГЭЦ системно обновляет служебный автопарк — также за счет бюджета: «Так, в январе 2025 года центр приобрел Skoda Superb в полной комплектации за 2,16 млн грн. Автомобиль имеет массажные кресла, кожаный салон, аудиосистему с 14 динамиками, климат-контроль с несколькими зонами, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажника и камеры кругового обзора. В 2024 году ГЭЦ закупил Hyundai Staria бизнес-класса за 2,7 млн грн, а также две Skoda Octavia A8. Годом ранее — Toyota Camry Hybrid в комплектации Elegance+, которая обошлась дороже аналогичного авто, приобретенного другим госпредприятием. В ноябре того же года учреждение во второй раз приобрело Hyundai Staria».

Такие закупки техники премиального сегмента для структуры, не выполняющей транспортных функций, вызывают сомнения в целесообразности и обоснованности расходов, пишет издание. По информации источников «РБК-Украина» в Минздраве, Михаил Бабенко якобы часто использует служебные автомобили в собственных целях, в том числе и во время зарубежных поездок.

Издание направило запросы в Минздрав и ГЭЦ с просьбой предоставить полный перечень транспортных средств, находящихся в распоряжении центра, и информацию об их закреплении. Отдельно запрошены данные о служебных поездках самого Бабенко — с уточнением количества, направлений, цели и результатов командировок.

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Кроме того, «РБК-Украина» обратилось в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с запросом о проверке возможного конфликта интересов в действиях Михаила Бабенко.

Ранее СМИ нашли связь между чиновником Минздрава Бабенко и дистрибьютором Ozempic, нелегально попадающем в Украину.

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