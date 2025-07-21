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- 16:13 СМИ нашли связь между чиновником Минздрава Бабенко и дистрибьютором Ozempic, нелегально попадающем в Украину: что известно
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СМИ нашли связь между чиновником Минздрава Бабенко и дистрибьютором Ozempic, нелегально попадающем в Украину: что известно
Один из руководителей Министерства здравоохранения Украины — директор Государственного экспертного центра Минздрава Михаил Бабенко, может быть связан на протяжении многих лет с компанией, импортировавшей продукцию Novo Nordisk — производителя препарата Ozempic (семаглутид), который в последнее время активно используется украинцами как средство для похудения. Об этом говорится в журналистском расследовании «РБК-Украина».
«При анализе открытых источников мы выяснили, что один из его нынешних представителей — руководитель Государственного экспертного центра Минздрава Михаил Бабенко — на протяжении многих лет был тесно связан с компанией, фигурирующей в этой истории», — сообщает «РБК-Украина».
Как пишет издание, препарат, официально зарегистрированный в Украине как средство для лечения диабета II типа, сегодня активно обсуждается в политических и бизнес-кругах как «укол для похудения». Однако легальные поставки «Оземпика» в Украину отсутствуют, и, по данным журналистов, препарат попадает в страну нелегальными каналами.
В ходе расследования выяснено, что Бабенко в прошлом владел долей в ЧАО «Медфарком-Центр» — компании, которая была многолетним дистрибьютором Novo Nordisk в Украине. Эта компания дважды фигурировала в делах Антимонопольного комитета: в 2018 и 2021 годах на нее были наложены штрафы за антиконкурентные действия, связанные с установлением цен на продукцию Novo Nordisk. Сумма второго штрафа достигла 188 млн грн.
Кроме того, согласно данным судебного реестра, Бабенко трижды признавали виновным в нарушении налогового законодательства во время его работы в «Медфарком-Центре» — в 2015, 2016 и 2019 годах. Избежать наказания удавалось из-за сроков давности или отсутствия состава преступления.
На запрос журналистов о его возможной причастности к неофициальным поставкам Ozempic нынешний чиновник Минздрава ответил: «Я не знаю, как он попадает в Украину. Это не наша компетенция. Это вопрос к Гослекслужбе».
Возможную собственную причастность и своего окружения к поставкам препарата VIP-клиентам отрицает: «Нет, я этого не подтверждаю. Это продукция компании Novo Nordisk — и формат эксклюзивных договоренностей здесь исключен. Это неправда», — уверяет Михаил Бабенко в комментарии «РБК-Украина».
В то же время, по словам представителей Гослекслужбы, в стране фиксируются факты продажи препарата без лицензий, через неофициальные сайты и даже в сетях аптек. В Николаеве, в частности, судом была арестована партия поддельного «Оземпика» после жалобы пациента на ухудшение здоровья. Другие дела зафиксированы в Ужгороде, Львове и Харькове.
«Когда лекарства попадают в страну в обход официальных каналов — это риск для здоровья. Особенно, если речь идет о препарате, который имеет температурные требования к транспортировке», — отметил заместитель председателя Гослекслужбы Геннадий Вовк.
Спрос на препарат, согласно расследованию, стремительно растет. На фоне глобального тренда его используют не только пациенты с диабетом, но и публичные лица — от шоуменов до политиков. Из-за этого формируется теневой рынок, где стоимость препарата в разы превышает номинальную.
В комментарии РБК-Украина Бабенко отрицал любую причастность к поставкам препарата VIP-клиентам, заявив, что не имеет связи с компанией-производителем и ее представителями. «Это продукция компании Novo Nordisk — и формат эксклюзивных договоренностей здесь исключен», — сказал он.
«РБК-Украина» направил запросы в Минздрав, Гослекслужбу и украинское представительство Novo Nordisk с просьбой предоставить официальные разъяснения относительно возможного конфликта интересов и механизма распространения препарата.118
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