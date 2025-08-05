Больше не героиня «Элен и ребята»: Вера Брежнева снялась в платье с «задним декольте»

Вера Брежнева продолжает экспериментировать со сценическими образами, и после съемки топлес решила «немного прикрыться», надев наряд только с «обнаженной спиной».

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В сети такую одежду назвали «платьем с задним декольте».

На фотографиях 43-летняя звезда позирует в черном платье с вырезом на спине на фоне городского пейзажа.

Как известно, впервые платье с «задним декольте» публика увидела на героине Мирей Дарк в вышедшем в 1972 году фильме «Высокий блондин в черном ботинке», хотя двумя годами ранее Ив Сен-Лоран создал идентичное платье, глубокий вырез на спине которого прикрывало только кружево. С тех пор многие дизайнеры повторяли модный прием с частичным обнажением ягодиц.

Отметим, что экс-солистка группы «ВИА Гра» была замужем за продюсером Константином Меладзе. Пара развелась в 2023 году спустя восемь лет брака. У Веры есть две дочери: 24-летняя Соня от Виталия Войченко и 15-летняя Сара от брака с олигархом Михаилом Киперманом.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что Сара часто путешествует, публикует ролики в тиктоке и уже обручена с бойфрендом.

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