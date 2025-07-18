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Девушка из «Тельчика»: младшая дочь Веры Брежневой показала, как проводит лето
Младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман, которая в декабре отметила 15-летие, недавно отдыхала в Юрмале, а сейчас улетела на месяц в Тель-Авив.
Об этом наследница олигарха Михаила Кипермана написала в социальных сетях.
В Юрмале Сара проводила время с друзьями: загорала, играла с собаками и ходила в гости, а также устроила фотосессию с местным фотографом на улицах столицы Латвии — Риги.
После латвийских каникул Киперман отправилась в Израиль. Она рассказала, что провела более 15 часов в аэропорту, прежде чем смогла вылететь в Тель-Авив.
«Сижу уже 15 часов в аэропорту, но думаю о том, что я буду загорать каждый день в течение месяца» , — написала она в одной из социальных сетей.
После приезда подросток поспешила сообщить подписчикам, что добралась в нужное место.
«Я в Тельчике (Тель-Авиве — прим. ред.) — а это значит, что буду проводить лето в режиме 24/7», — написала Сара.
Как известно, Сара Киперман родилась в браке Веры Брежневой с Михаилом Киперманом. Они были женаты шесть лет и развелись, когда девочке было три года. У Сары есть 24-летняя сестра Соня, которую Вера родила от бизнесмена Виталия Войченко и которую удочерил Киперман.
Брежнева также была в браке с Константином Меладзе. Они поженились в 2015 году и прожили в браке почти восемь лет. Осенью 2023 года бывшие супруги развелись без публичных скандалов и по-прежнему уважительно друг о друге отзываются.390
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