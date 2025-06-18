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Ситуация напряженная: сын Дэвида Бекхэма Бруклин проигнорировал рыцарское звание отца
Сын Дэвида Бекхэма Бруклин, решивший прервать все связи с родителями, снова вызвал ажиотаж в интернете, не празднуя публично недавнее событие своего отца на фоне долгих семейных ссор. 26-летний футболист, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, промолчал в социальных сетях о рыцарском звании своего отца.
Другие члены семьи выразили свою гордость и радость по поводу чести, оказанной бывшему футболисту, пишет thenews.com.
В Instagram Ромео Бекхэм выразил восхищение, написав: «Так горжусь». Круз Бекхэм также отдал дань уважения, сказав: «Я так горжусь, папа, я люблю тебя. Сэр Дэвид Бекхэм. Это красиво звучит».
Виктория также поделилась трогательным постом для мужа. Она опубликовала фото, на котором они нежно обнимаются, и подписала его:
«Ты всегда был моим рыцарем в сияющих доспехах, но теперь это официально. Сэр @davidbeckham!!! Какая честь, я не могу гордиться тобой больше. Твоя преданность важнейшим вещам — твоей стране, твоей работе, твоей страсти и, самое главное, твоей семье — никогда не пошатнулась. Я тебя так люблю xxxx».
Между тем отсутствие Бруклина и его жены Николы Пельц вызвало обсуждение среди поклонников по поводу длительной напряженности в семье.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Бекхэмы протянули «оливковую ветку мира» сыну Бруклину, но не получили ответа.134
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