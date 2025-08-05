- 00:18 «Динамо» проиграло «Пафосу» домашний матч отбора Лиги чемпионов: видеообзор поединка
- 05.08 22:27 Самые модные цвета осени-2025: возможно, одежда этих оттенков есть в вашем гардеробе
- 05.08 22:00 Ягодный десерт без сахара за пять минут: вкусно так, как в ресторане
- 05.08 21:31 Где бы она была, если бы не родители: комментарии Дженнифер Энистон по поводу славы вызывали споры
- 05.08 21:02 Что происходит с организмом, когда вы спите с открытым окном: результаты впечатляют
- 05.08 20:34 Длинной была его дорога домой: в бою в Донецкой области погиб отец двух дочерей с Полтавщины
- 05.08 20:06 Фантастическая штука: готовим яблочный штрудель
- 05.08 20:01 Уныние и разочарование: популярная танцовщица поразила признанием
- 05.08 19:54 Козорогам — «Император», Весам — «Справедливость», а Львам — «Сила»: Таро-прогноз на 6 августа
- 05.08 19:41 Украина возлагает на них большие надежды: стали известны подробности о максимально засекреченной ракетной программе Киева
- 05.08 19:18 В Резерв+ появилась отсрочка: кто может ею воспользоваться
- 05.08 18:59 Россияне увеличили жестокость ударов: о чем говорили Зеленский и Трамп по телефону
Фантастическая штука: готовим яблочный штрудель
Сейчас начался сезон яблок, поэтому можете смело готовить эту выпечку. Она вкусна, ароматна, бюджетна и… словом — невероятна. Штрудель обладает изысканным вкусом, который сочетает ароматную сочную начинку и хрупкое тесто, делится кулинарная блогерша Алла Железняк. Кстати, напомним про еще один рецепт выпечки — розочки с яблоками.
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 100 мл теплой воды
- 3 столовые ложки растительного масла
- 7−8 зеленых яблок
- 50 г сахара
- 100 г мягкого сливочного масла
- 70 г миндаля
- 80 г изюма
- 1 яйцо
- 30 г панировочных сухарей 1 желток и 2 столовые ложки молока (для смазывания)
- 1 чайная ложка корицы
- Щепотка соли
- Сок лимона
Приготовление:
В муку влить 1 столовую ложку растительного масла, добавить яйцо, соль, воду, замесить тесто. Разделить пополам, в одну часть теста долить 1 столовую ложку масла, вымесить. Объединить обе части теста и еще раз вымесить. Скатать шариком, положить в миску, полить 1 столовой ложкой растительного масла, закрыть пленкой. Дать отдохнуть 30 минут.
Изюм замочить в горячей воде, но не в крутом кипятке, чтобы изюм не раскис.
Орехи измельчить ножом.
Яблоки почистить и порезать на слайсы. Чтобы яблоки не потемнели, сбрызнуть соком лимона.
Взять чистое, большое, хлопчатобумажное полотенце, присыпать мукой и как можно тоньше раскатать на нем тесто. Смазать сливочным маслом (оставить полосу 10 см не смазанной), посыпать сухарями, выложить яблоки, орехи, изюм, посыпать сахаром и корицей.
С помощью полотенца свернуть штрудель. Смазать яйцом с молоком.
Выпекать в режиме конвекции при температуре 220 градусов 35−40 минут.
Подавать с мороженым.
Напомним рецепт яблочного террина — «невидимого пирога» с французским шармом.96
Читайте нас в Facebook
Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня