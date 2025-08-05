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Книга рецептов

Фантастическая штука: готовим яблочный штрудель

20:06 5 августа 2025
яблочный штрудель. фото Аллы Железняк

Сейчас начался сезон яблок, поэтому можете смело готовить эту выпечку. Она вкусна, ароматна, бюджетна и… словом — невероятна. Штрудель обладает изысканным вкусом, который сочетает ароматную сочную начинку и хрупкое тесто, делится кулинарная блогерша Алла Железняк. Кстати, напомним про еще один рецепт выпечки — розочки с яблоками.

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 100 мл теплой воды
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • 7−8 зеленых яблок
  • 50 г сахара
  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 70 г миндаля
  • 80 г изюма
  • 1 яйцо
  • 30 г панировочных сухарей 1 желток и 2 столовые ложки молока (для смазывания)
  • 1 чайная ложка корицы
  • Щепотка соли
  • Сок лимона

Приготовление:

В муку влить 1 столовую ложку растительного масла, добавить яйцо, соль, воду, замесить тесто. Разделить пополам, в одну часть теста долить 1 столовую ложку масла, вымесить. Объединить обе части теста и еще раз вымесить. Скатать шариком, положить в миску, полить 1 столовой ложкой растительного масла, закрыть пленкой. Дать отдохнуть 30 минут.

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Изюм замочить в горячей воде, но не в крутом кипятке, чтобы изюм не раскис.

Орехи измельчить ножом.

Яблоки почистить и порезать на слайсы. Чтобы яблоки не потемнели, сбрызнуть соком лимона.

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Взять чистое, большое, хлопчатобумажное полотенце, присыпать мукой и как можно тоньше раскатать на нем тесто. Смазать сливочным маслом (оставить полосу 10 см не смазанной), посыпать сухарями, выложить яблоки, орехи, изюм, посыпать сахаром и корицей.

С помощью полотенца свернуть штрудель. Смазать яйцом с молоком.

Выпекать в режиме конвекции при температуре 220 градусов 35−40 минут.

Подавать с мороженым.

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Напомним рецепт яблочного террина — «невидимого пирога» с французским шармом.

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