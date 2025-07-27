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Почему важно разбираться в брендах: знание многих нюансов очень полезно
Этот случай произошел с моей знакомой. В одном из торговых центров, где как раз сейчас проходят летние распродажи, у нее был любимый бутик аксессуаров, где продавалось много всякой всячины. Это были недорогие, но красивые вещички — шарфы, платки, головные уборы… Однажды среди всего этого она увидела платок невиданной красоты. Стоил он, как и все остальное, недорого. Интуиция подсказала ей, что он особенный. Об этом свидетельствовали и дизайн, и ткань, и качество, и этикетки, и фирменная упаковка.
Подруга не раздумывая купила его, а дома поняла, что это оригинальный платок известного бренда, который стоит на самом деле очень дорого.
На следующий день подруга пришла в магазин и спросила у продавца, есть ли еще подобные вещи. Продавец ответила: «Нет. Он был такой один. Его подарил хозяйке бутика владелец художественной галереи во Франции, но она платки не носит». В этот момент моя знакомая окончательно поняла, что это оригинальная вещь дорогого бренда, но хозяйка бутика в брендах не разбирается.
Знание брендов очень полезно даже в том случае, если, как говорится, вы не гонитесь за брендами. Во-первых, разбираться в брендах — значит разбираться в качестве. Во-вторых, оно поможет отличать оригинал от подделки. В-третьих, на винтажном рынке ваши знания помогут вам найти настоящие раритеты.
Знание брендов поможет вам лучше разбираться в моде. Ведь у каждого бренда своя философия.
Ранее Ольга Сметанская рассказала о важных нюансах, которые нужно знать, покупая одежду с витрины.
Фото из альбома Ольги Сметанской159
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