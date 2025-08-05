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Шоу-бизнес

Наконец-то это произошло!: известный певец осуществил давнюю мечту

17:17 5 августа 2025
Вакарчук поднялся на Говерлу и Поп Иван. Фото из соцсети

Известный певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, недавно устроившей грандиозные концерты во Львове, поделился новостью.

Музыкант, осуществив свою давнюю мечту, вместе с командой поднялся на две горы — Говерлу и Поп Иван. Об этом Вакарчук написал на своей странице в социальной сети, добавив трогательные фотографии.

Фото из соцсетей

«Я мечтал об этом еще с 2021 года, — признался Святослав. — Но с началом полномасштабной войны, понятно, что было не до этого. И вот — наконец это произошло! Я снова побывал в любимых Карпатах. Вместе с нашей командой мы за два дня поднялись на Говерлу и Поп Иван. Будто бы побывал и у психолога, и в отпуске одновременно. Как же меня вдохновляют горы. Особенно наши Карпаты».

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Фото из соцсетей

Фоловеры отреагировали на фото и признались в любви Карпатам.

— Очень атмосферные фотографии, тоже мечтаю поехать снова в Карпаты, — написали в ответ.

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— Карпаты — это любовь, — поделились чувствами.

Фото - скриншот

— Супер, действительно, горы — лечат! — добавили в комментариях.

— Когда поднимаюсь на вершины, всегда в голове крутятся ваши песни :) особенно ''коли тобі важко…'', — признались в сети.

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Напомним, ранее музыкант впервые показал фото своих детей — сына Ивана и дочери Соломийки.

Фото со страницы Святослава Вакарчука в соцсетях

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