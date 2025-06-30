Я вчера жила!: сеть отреагировала на концерты легендарной группы во Львове

Легендарная группа «Океан Ельзи», которая поразила новостью, устроила грандиозные выступления во Львове. В честь тридцатилетия своего основания музыканты вернулись в город, где родилась группа, и назвали концерты «Той день у Львові». Выступления проходили на современной концертной площадке недалеко от центра города, и каждый из концертов длился более трех часов! Вакарчук исполнил легендарные хиты и песни из нового альбома «Той день». Вместе с ним на сцену вышел бывший музыкант группы, а ныне известный галерист Павел Гудимов и группа «Один у каное», чтобы исполнить дуэтную песню, посвященную Львову.

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Святослав Вакарчук посвятил песню «Я на небі був» маме и исполнил ее, стоя на коленях.

Он несколько раз переодевался и в конце концов остался без рубашки, продемонстрировав спортивный торс. Зрители пели вместе с Вакарчуком почти все песни и еще долго вызывали «на бис». Видео и фотографиями с концерта музыканты делились на своей странице в социальной сети.

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«Вчера — первый из четырех, — написал Святослав, начиная серию концертов. - И он был незабываемым. Львов, благодарим за каждую песню, за каждое объятие, за каждый взгляд, который говорил: мы вместе. „Тот день во Львове“ начался — и мы не хотим, чтобы он заканчивался. Еще будет много музыки, света и моментов, которые останутся с нами надолго».

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Поклонники группы поблагодарили музыкантов за эмоции, которые пережили вместе.

«Спасибо, что вы есть! — написали в сети. — Я вчера жила! Спасибо за мгновения счастья! Люблю вас, «Океан Ельзи».

«Океан эмоций держит еще сегодня! — поделились впечатлениями. - Океан музыки — это любовь на всю жизнь!»

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«За столько времени вчерашний концерт принес нам много положительных эмоций, а главное — веру в будущее нашей нации и победу над московским врагом! — поблагодарили поклонники. — Особая благодарность за проведение мероприятия всем защитникам и защитницам».

Ранее Святослав Вакарчук впервые показал своих детей.

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