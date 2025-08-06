В Измаиле расстреляли патруль полиции: один правоохранитель погиб

В Одесской области, где недавно уклонист напал с ножом на военнослужащего ТЦК и СП областного центра, 45-летний мужчина застрелил правоохранителя.

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, трагическое событие произошло накануне вечером в окрестностях города Измаил, где работники сектора реагирования патрульной полиции остановили водителя мопеда для проверки документов.

«Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских. В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего. Обоих госпитализировали. К сожалению, старший лейтенант полиции скончался в больнице», — сообщили в полиции.

Погибший — 34-летний старший лейтенант полиции, коренной житель Измаила Михаил Сорока. У него остались жена и двое маленьких детей.

Погиб старший лейтенант полиции Михаил Сорока. Фото полиции

Офицер работал в разных подразделениях полиции Одесской области: был оперативником, участковым, ювенальным полицейским, а в последнее время — инспектором сектора реагирования патрульной полиции Измаильского районного отдела.

Злоумышленник, получивший огнестрельное ранение, остается в больнице. Он задержан в процессуальном порядке — открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что недавно под Киевом пострадали правоохранители, приехавшие по вызову по поводу домашнего насилия. Агрессивный мужчина взорвал гранату — сам он погиб, а пятеро полицейских были ранены.

Фото полиции

