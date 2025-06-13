Уклонист ударил ножом военнослужащего ТЦК в Одессе

В Одессе, как раньше и в Харькове, на военнослужащих ТЦК и СП было совершено нападение с ножом.

Как сообщают в Одесском областном территориальном центре комплктирования и социальной поддержки, чрезвычайное происшествие произошло накануне во время проведения мер оповещения общей группой в составе представителей ТЦК и полицейских.

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«Гражданин был остановлен для проверки военно-учетных документов… На законное требование предоставить документы гражданин ответил агрессией, отказался выполнять законные требования и предпринял попытку сбежать. Во время бегства гражданин применил холодное оружие, нанеся ножевое ранение военнослужащему ТЦК и СП» , — говорится в сообщении.

Военные и полицейские задержали нападавшего, его доставили в отделение полиции для дальнейшего проведения следственных действий. К счастью, жизни и здоровью раненого военнослужащего ничего не угрожает, ему оказывается медицинская помощь.

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В Одесском областном ТЦК и СП расценили это ЧП как «пересечение всех красных линий» и «прямой удар по способности страны к самозащите».



Ранее при схожих обстоятельствах в Ровенской области мужчины мобилизационного возраста напали на военнослужащих ТЦК, нанеся им телесные повреждения и повредив технику военных.

Фото Pixabay

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