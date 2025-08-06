Неспособные адаптироваться: как в рф готовятся к украинским ударам дронами и ракетами

Похоже, что россия пытается лучше защитить свои авиабазы после нескольких лет украинских ударов по российскому тылу. Первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил рф генерал-лейтенант Александр Максимцев на днях заявил в интервью пропагандистским СМИ, что россия создает новое поколение радаров раннего обнаружения «Воронеж». Они не будут иметь слепых зон, гарантируют полное покрытие всех важных объектов и смогут отслеживать баллистические ракеты вне зависимости от траекторий полета.

Он также заявил, что российские вооруженные силы планируют снабдить все российские авиабазы укрытиями для защиты самолетов. Максимцев утверждал, что россия строит такие укрытия на своих основных авиабазах в течение последних двух лет и работает над расширением этих укрытий на все авиабазы, отмечают аналитики Института изучения войны.

29 июля Министерство обороны Великобритании опубликовало геолокационные снимки, свидетельствующие о том, что россия начала программу строительства укрепленных авиахранилищ на авиабазах вблизи границы с Украиной и на оккупированной территории, в частности на авиабазе Миллерово в Ростовской области, авиабазе Халино в Курской области и авиабазе Гвардейское в оккупированном Крыму.

По сообщению ISW, спутниковые снимки указывают на то, что российские войска строят авиахранилища ангарного типа на авиабазах Халино и Саки в оккупированном Крыму.

Также российские войска приступили к строительству самолетных ангаров на 14 военных объектах и, вероятно, расширили строительство после глубоких ударов Украины 1 июня в рамках операции «Паутина». Российские милблогеры неоднократно жаловались во время войны на неспособность российских военных адаптироваться к повторным успешным украинским ударам и отказ строить защитные укрытия на авиабазах.

Несмотря на усилия оккупантов, на днях дроны СБУ в очередной раз поразили военные самолеты на аэродроме в Саках.

