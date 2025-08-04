41.37 / 41.93 47.88 / 48.64
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Дроны СБУ поразили самолеты оккупантов на аэродроме в Саках

14:08 4 августа 2025
Удар СБУ по аэродрому Саки - уничтожен Су-30СМ - Фото: Википедия

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по оккупантам. Беспилотники Службы безопасности Украины поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки, один самолет уничтожен полностью. Об этом сообщили в ведомстве.

«Этой ночью беспилотники ЦСО „А“ СБУ „посетили“ военный аэродром „Саки“ во временно оккупированном Крыму. Он является ключевой авиабазой россии для операций в Черном море. В результате удара полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один — поврежден. Также поражены три самолета Су-24. Враг понес значительные убытки. Ведь лишь лдин самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50 $ млн. В результате спецоперации ЦСО „А“ СБУ на территории аэродрома также поражен состав авиационного вооружения», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что успешная спецоперация СБУ в Саках — это очередной шаг к ослаблению возможностей врага вести захватническую войну против Украины.

Как писали «ФАКТЫ», оккупационные войска 4 августа пытались штурмовать КПП «Гоптовка» на Харьковщине. Однако это нападение было успешно отражено благодаря действиям военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады. В результате боя более десять окупантов былы ликвидированы, а десятки — отступили обратно на территорию россии.

РЕКЛАМА

Иллюстративное фото

РЕКЛАМА
130

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как прочистить слив в раковине на кухне. Фото - скриншот

Секрет, о котором молчат сантехники: как легко прочистить трубы на кухне

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году. Фото - Pixabay

В Украине изменят требования для выхода на пенсию: какое условие будет должен выполнить каждый

Латгальский салат из огурцов

Латгальский салат из огурцов: такой вкуснятины вы еще не готовили

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

Близнецы могут получить выгодное предложение, а Девам нужно проявить инициативу: финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

Следующий материал
Новости партнеров