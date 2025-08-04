Дроны СБУ поразили самолеты оккупантов на аэродроме в Саках

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по оккупантам. Беспилотники Службы безопасности Украины поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки, один самолет уничтожен полностью. Об этом сообщили в ведомстве.

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«Этой ночью беспилотники ЦСО „А“ СБУ „посетили“ военный аэродром „Саки“ во временно оккупированном Крыму. Он является ключевой авиабазой россии для операций в Черном море. В результате удара полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один — поврежден. Также поражены три самолета Су-24. Враг понес значительные убытки. Ведь лишь лдин самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50 $ млн. В результате спецоперации ЦСО „А“ СБУ на территории аэродрома также поражен состав авиационного вооружения», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что успешная спецоперация СБУ в Саках — это очередной шаг к ослаблению возможностей врага вести захватническую войну против Украины.

Как писали «ФАКТЫ», оккупационные войска 4 августа пытались штурмовать КПП «Гоптовка» на Харьковщине. Однако это нападение было успешно отражено благодаря действиям военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады. В результате боя более десять окупантов былы ликвидированы, а десятки — отступили обратно на территорию россии.

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