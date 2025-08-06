Это было действительно страшно: Линдси Лохан поделилась печальным опытом общения с папарацци

В трогательном интервью СМИ 39-летняя актриса Линдси Лохан, которая по возвращении в Голливуд столкнулась с проблемами, рассказала о печальных последствиях общения с папарацци. По словам звезды, в юности она пережила травму, когда агрессивные фоторепортеры следили за каждым ее шагом и непрерывно освещали это в таблоидах.

«Я не хочу, чтобы моя семья переживала преследование папарацци так, как я. Это были ужасные моменты, которые я пережила в своей жизни, у меня из-за этого чрезвычайно сильное посттравматическое стрессовое расстройство. Наиболее агрессивные ситуации. Было действительно страшно. И я молюсь, чтобы такие вещи никогда не вернулись. Это небезопасно. Это несправедливо», — приводит слова актрисы The News.

Сейчас Линдси Лохан и ее муж Бадер Шаммас упорно работают над тем, чтобы оградить своего двухлетнего сына Луая от такого же вмешательства СМИ.

Линдси, которая вышла замуж в июле 2022-го, родила первенца в июле 2023 года. Лохан рассказала, что конфиденциальность является актуальной темой в их семье, пояснив: «Мы постоянно говорим об этом» .

Лохан считает, что рост социальных сетей дал знаменитостям возможность вернуть себе свои личные истории.

«Когда я была моложе, было гораздо хуже, — сказала она. — Но теперь благодаря социальным сетям люди могут рассказать свою собственную историю так, как они хотят, чтобы ее рассказали. Они вернули себе право собственности на свою жизнь».

Лохан скоро вернется на экраны в фильме «Великолепная пятница», продолжении своего любимого хита 2003 года «Великолепная пятница». Там она воссоединится с коллегой по съемочной площадке Джейми Ли Кертис.

Тем временем Дженнифер Энистон оказалась в центре горячих дебатов после того, как выразила свое мнение по поводу актеров, которые сейчас добиваются славы в Голливуде.

