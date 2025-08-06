- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
- 06.08 22:02 Очень сочный мясной рулет: готовится так просто и быстро, что не успеете оглянуться
- 06.08 21:32 Не ешьте горькие кабачки: это может быть опасно
- 06.08 21:02 Это было действительно страшно: Линдси Лохан поделилась печальным опытом общения с папарацци
- 06.08 20:45 «Изображение павлина считается оберегом, который приносит благополучие и счастливую судьбу», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 06.08 20:33 Хоронили под звуки трембиты: в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница с Закарпатья
- 06.08 20:17 Они повсюду: дизайнер назвал главные тренды летних аксессуаров
- 06.08 20:01 Думал — это ужас: известный шеф-повар заинтриговал новым статусом
- 06.08 19:39 Дроновых атак будет меньше? ВСУ нашли способ снизить опасность
- 06.08 19:23 россия хочет превратить Украину во вторую беларусь, — военный эксперт
- 06.08 19:12 В САП, как и НАБУ, массово «сливают» материалы дел подозреваемым, а конкурсы проводят в ручном режиме, — экс-прокурор
- 06.08 18:59 Овнам — «Туз Жезлов» и яркие идеи, Львам — «Тройка Мечей» и буря эмоций: Таро-прогноз на 7 августа
Это было действительно страшно: Линдси Лохан поделилась печальным опытом общения с папарацци
В трогательном интервью СМИ 39-летняя актриса Линдси Лохан, которая по возвращении в Голливуд столкнулась с проблемами, рассказала о печальных последствиях общения с папарацци. По словам звезды, в юности она пережила травму, когда агрессивные фоторепортеры следили за каждым ее шагом и непрерывно освещали это в таблоидах.
«Я не хочу, чтобы моя семья переживала преследование папарацци так, как я. Это были ужасные моменты, которые я пережила в своей жизни, у меня из-за этого чрезвычайно сильное посттравматическое стрессовое расстройство. Наиболее агрессивные ситуации. Было действительно страшно. И я молюсь, чтобы такие вещи никогда не вернулись. Это небезопасно. Это несправедливо», — приводит слова актрисы The News.
Сейчас Линдси Лохан и ее муж Бадер Шаммас упорно работают над тем, чтобы оградить своего двухлетнего сына Луая от такого же вмешательства СМИ.
Линдси, которая вышла замуж в июле 2022-го, родила первенца в июле 2023 года. Лохан рассказала, что конфиденциальность является актуальной темой в их семье, пояснив: «Мы постоянно говорим об этом» .
Лохан считает, что рост социальных сетей дал знаменитостям возможность вернуть себе свои личные истории.
«Когда я была моложе, было гораздо хуже, — сказала она. — Но теперь благодаря социальным сетям люди могут рассказать свою собственную историю так, как они хотят, чтобы ее рассказали. Они вернули себе право собственности на свою жизнь».
Лохан скоро вернется на экраны в фильме «Великолепная пятница», продолжении своего любимого хита 2003 года «Великолепная пятница». Там она воссоединится с коллегой по съемочной площадке Джейми Ли Кертис.
Тем временем Дженнифер Энистон оказалась в центре горячих дебатов после того, как выразила свое мнение по поводу актеров, которые сейчас добиваются славы в Голливуде.
Фото: Getty Images61
