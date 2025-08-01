Избегайте этих ошибок, и лук пролежит до весны: как правильно хранить урожай

Август — это время подведения итогов на даче, когда опытные огородники советуют оценить, как прошел сезон. И особенно важно знать, как правильно хранить лук, овощи и корнеплоды, чтобы они не начали гнить после сбора. Об основных ошибках и советах рассказывает издание «Майстерня ідей».

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Ошибка № 1: слишком ранняя уборка урожая

Если лук выкопать до того, как он полностью созреет, он будет плохо храниться. Вот как определить, что лук готов к сбору:

• Перья полностью полегли на землю.

• Ботва начала желтеть и подсыхать у основания.

Если спешить с выкапыванием, луковица может не созреть до конца, и процесс гниения начнется уже внутри.

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Ошибка № 2: обрезание пера сразу после сбора

Не стоит сразу обрезать ботву после выкапывания лука. Нужно дать время, чтобы перо высохло естественным путем. Обрезка зеленого пера может нарушить процесс питания луковицы, что повышает риск ее гниения.

Ошибка № 3: неправильная сушка

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Одной из наиболее распространенных причин порчи лука является недостаточное просушивание. Лук должен высохнуть полностью!

Как сушить правильно:

• Разложите лук в один слой на решетке под навесом или хорошо проветриваемом помещении.

• Избегайте сырого подвала или мест без циркуляции воздуха.

• Процесс сушки может длиться от 10 до 14 дней в зависимости от погоды.

Когда лук высохнет, его верхняя шелуха станет хрустящей, а шейка — плотной и тонкой.

Как правильно хранить лук:

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• Храните лук в сетках, плетеных корзинах или ящиках с вентиляцией.

• Температура хранения должна быть от +2 до +6°C, в сухом темном месте.

• Избегайте полиэтиленовых пакетов — это способствует гниению.

• Периодически проверяйте лук в хранилище, чтобы вовремя обнаружить испорченные головки, которые могут заразить здоровые.

С соблюдением этих простых рекомендаций урожай может сохраняться до весны без потерь.

Кроме того, отметим, что еще одной проблемой, которая беспокоит наших фермеров в этом году, стало нашествие саранчи, вызванное подрывом россиянами Каховской ГЭС. Как бороться с нашествием, выяснила агроблогер из Одессы.

Также напомним, что после лука на участке следует посеять сидераты, чтобы обогатить почву для урожая в следующем году.

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