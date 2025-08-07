- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 07.08 23:02 «Шахтер» с блестящей игрой Ризныка увез ничью со стадиона «Панатинаикоса»: видеообзор матча квалификации Лиги Европы
- 07.08 22:01 Завтрак как в ресторане: быстро и очень вкусно
- 07.08 21:32 Горе в семье Брэда Питта: умерла мать актера
- 07.08 21:03 В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы
- 07.08 20:47 Суд обязал СБУ расследовать деятельность Кравца и тг-канала «Джокер», — Бондаренко
- 07.08 20:34 «Хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить»: после тяжелого ранения в бою за Покровск не выжил 20-летний воин из Львовской области
- 07.08 20:06 Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов
- 07.08 19:54 Скорпионам — «Туз Кубков», Тельцам — «Король Мечей», а Овнам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 8 августа
- 07.08 19:40 10 гривен за киловатт энергии и 25 гривен за кубометр газа? В НБУ признались, что энергоносители в 2026 году подорожают
- 07.08 19:16 Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями
- 07.08 18:51 Спор Меган Маркл со сводной сестрой может сорвать примирение принца Гарри с королевской семьей
«Это кто?»: Юрий Ткач выбросил собственное фото
Популярный актер, звезда «Квартала 95» Юрий Ткач, признавшийся в личном кризисе, удивил своим поступком. Во время посещения одного из ресторанов Юрий на стене заметил свое фото восьмилетней давности. Фотография, на которой актер не в своей лучшей форме, ему не понравилась. Он снял ее и сказал, чтобы на это место повесили фото певца Артема Пивоварова. На своей странице в социальной сети Юрий выложил видео, на котором снял весь процесс. Известно, что в последние годы Юрий похудел и соблюдает правила здорового питания.
— Это кто? — спросил Юрий Ткач, снимая со стены свое фото.
Одним из первых отреагировал на видео Артем Пивоваров.
«Согласен)», — написал певец в комментарии.
«Как это кто? — отреагировали в сети. — Это Юрий Ткач. Хороший комик и циркач. Какие б роли он ни играл, всюду настроение прибавлял».
«А тут еще есть те, кто тебя таким знали, Юрчик! - заметили подписчики. — Был хорошенький и остался таким!»
«Сейчас очень круто выглядишь», — поделились впечатлением.
«Единственный актер, которого не испортил шоу-бизнес, простой и талантливый, браво!» — добавили в комментариях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что популярный актер снялся в новом клипе Артема Пивоварова.666
Читайте нас в Facebook
Жилье для тысяч переселенцев и специалистов на Закарпатье: инициатива от украинского производителя ветротурбин