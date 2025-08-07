«Это кто?»: Юрий Ткач выбросил собственное фото

Популярный актер, звезда «Квартала 95» Юрий Ткач, признавшийся в личном кризисе, удивил своим поступком. Во время посещения одного из ресторанов Юрий на стене заметил свое фото восьмилетней давности. Фотография, на которой актер не в своей лучшей форме, ему не понравилась. Он снял ее и сказал, чтобы на это место повесили фото певца Артема Пивоварова. На своей странице в социальной сети Юрий выложил видео, на котором снял весь процесс. Известно, что в последние годы Юрий похудел и соблюдает правила здорового питания.

— Это кто? — спросил Юрий Ткач, снимая со стены свое фото.

Фото, которое не понравилось Юрию

Одним из первых отреагировал на видео Артем Пивоваров.

«Согласен)», — написал певец в комментарии.

«Как это кто? — отреагировали в сети. — Это Юрий Ткач. Хороший комик и циркач. Какие б роли он ни играл, всюду настроение прибавлял».

«А тут еще есть те, кто тебя таким знали, Юрчик! - заметили подписчики. — Был хорошенький и остался таким!»

«Сейчас очень круто выглядишь», — поделились впечатлением.

«Единственный актер, которого не испортил шоу-бизнес, простой и талантливый, браво!» — добавили в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что популярный актер снялся в новом клипе Артема Пивоварова.

