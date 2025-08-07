- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов
Наконец-то наступил сезон баклажанов — овощей, которые на самом деле заслуживают главной роли в вашем меню. Из них можно приготовить запеканку, которая будет полезна людям с диабетом. Алена, автор популярного кулинарного канала «Готовим вместе», поделилась простым, но изысканным рецептом маринованных баклажанов, который оценили даже самые взыскательные гурманы.
«Приготовьте — не пожалеете», — уверяет Алена. И мы уже убедились: эти баклажаны действительно покоряют.
Маринованные баклажаны по этому рецепту — это баланс сладкого, кислого и свежего. Блюдо не требует термической обработки, только время — и немного любви.
Ингредиенты:
• Баклажаны (любой формы, главное — молодые и не горькие)
• Лук (сочный, желательно красный)
• Укроп (свежий, для аромата)
• Сахар — 1 ст. л. с горкой
• Соль — 1 ст. л. без горки
• Уксус — 1 ст. л. без горки
• Оливковое масло — 1 ст. л.
Приготовление:
1. Нарезать баклажаны кубиками или брусками. Отварить в подсоленной воде не больше 5 минут. Воду слить, а баклажаны немного охладить.
2. Лук порезать тонкими полукольцами.
3. В стерильной емкости смешать баклажаны, лук, укроп, добавить уксус, соль, сахар, растительное масло.
4. Закрыть и поставить в холодильник на 4−6 часов или на ночь, чтобы все вкусы смешались, а баклажаны стали мягкими и ароматными.
5. Подавать в качестве закуски или гарнира.
Это блюдо подходит к летнему ужину, пикнику, праздничному столу. Легкая, свежая, с интеллигентной кислинкой закуска — идеальное дополнение к любому вкусу.
Раньше рассказывали, как приготовить пикантные маринованные баклажаны.
