Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов

Наконец-то наступил сезон баклажанов — овощей, которые на самом деле заслуживают главной роли в вашем меню. Из них можно приготовить запеканку, которая будет полезна людям с диабетом. Алена, автор популярного кулинарного канала «Готовим вместе», поделилась простым, но изысканным рецептом маринованных баклажанов, который оценили даже самые взыскательные гурманы.

«Приготовьте — не пожалеете», — уверяет Алена. И мы уже убедились: эти баклажаны действительно покоряют.

Маринованные баклажаны по этому рецепту — это баланс сладкого, кислого и свежего. Блюдо не требует термической обработки, только время — и немного любви.

Ингредиенты:

• Баклажаны (любой формы, главное — молодые и не горькие)

• Лук (сочный, желательно красный)

• Укроп (свежий, для аромата)

• Сахар — 1 ст. л. с горкой

• Соль — 1 ст. л. без горки

• Уксус — 1 ст. л. без горки

• Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

1. Нарезать баклажаны кубиками или брусками. Отварить в подсоленной воде не больше 5 минут. Воду слить, а баклажаны немного охладить.

2. Лук порезать тонкими полукольцами.

3. В стерильной емкости смешать баклажаны, лук, укроп, добавить уксус, соль, сахар, растительное масло.

4. Закрыть и поставить в холодильник на 4−6 часов или на ночь, чтобы все вкусы смешались, а баклажаны стали мягкими и ароматными.

5. Подавать в качестве закуски или гарнира.

Это блюдо подходит к летнему ужину, пикнику, праздничному столу. Легкая, свежая, с интеллигентной кислинкой закуска — идеальное дополнение к любому вкусу.

