Запеканка из баклажанов, помидоров и сыра «Идеальное трио»: очень полезна для людей с диабетом

Розмарин, являющийся частым «гостем» на кухне, придает блюдам не только аромат, но и полезные свойства. Так, он улучшает пищеварение, оздоравливает печень и регулирует уровень сахара в крови. Кстати, помочь людям с сахарным диабетом может и один из популярных овощей — баклажан.

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Как пишет «Шуба», в баклажанах низкое содержание растворимых углеводов, а содержащиеся в них фенолы действуют как ингибиторы ферментов, связанных с диабетом 2 типа. В актив этого овоща записывают и антиоксидантные свойства, и способность помочь улучшить минеральную плотность костей, снизив риск остеопороза. Ведь баклажаны богаты кальцием, магнием и калием. А железо, содержащееся в баклажанах, помогает бороться с анемией.

Из этого овоща можно приготовить множество блюд, самое простое из которых — овощное рагу. А добавив немного сыра и фантазии — запеканку под названием «Идеальное трио».

Ингредиенты: Баклажан — 800 г;

Томаты — 800 г;

Брынза — 200 г;

Сыр адыгейский — 200 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Масло подсолнечное — 60 мл;

Кориандр молотый — 5 г;

Соль — 10 г;

Перец черный молотый — 5 г;

Петрушка — 5 веточек.

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Приготовление: РЕКЛАМА Баклажаны нарезать кружочками, смазать растительным маслом и обжарить на сухой сковороде до румяной корочки.

Нарезать кружочками томаты, петрушку и чеснок измельчить.

Сыры натереть на крупную терку и добавить специи, чеснок и зелень. Посолить, поперчить.

На дно формы для запекания выложить слой баклажанов, добавить соль и перец.

Следующие слои — сыр, томаты, которые нужно немного присолить, сыр.

Повторять слои, пока не закончатся продукты, подсаливая баклажаны и помидоры. Последним слоем должен быть сыр

Запекать в разогретой до 180−200°C духовке 40−60 минут — в зависимости от количества слоев запеканки.

Ранее телеведущий Григорий Герман рассказал, как приготовить капонату по-сицилийски — овощное рагу из баклажанов, тушеных вместе с другими овощами: луком, помидорами, сельдереем, с добавлением оливок и каперсов.

Иллюстративный фото из Pixabay

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