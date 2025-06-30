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Запеканка из баклажанов, помидоров и сыра «Идеальное трио»: очень полезна для людей с диабетом
Розмарин, являющийся частым «гостем» на кухне, придает блюдам не только аромат, но и полезные свойства. Так, он улучшает пищеварение, оздоравливает печень и регулирует уровень сахара в крови. Кстати, помочь людям с сахарным диабетом может и один из популярных овощей — баклажан.
Как пишет «Шуба», в баклажанах низкое содержание растворимых углеводов, а содержащиеся в них фенолы действуют как ингибиторы ферментов, связанных с диабетом 2 типа. В актив этого овоща записывают и антиоксидантные свойства, и способность помочь улучшить минеральную плотность костей, снизив риск остеопороза. Ведь баклажаны богаты кальцием, магнием и калием. А железо, содержащееся в баклажанах, помогает бороться с анемией.
Из этого овоща можно приготовить множество блюд, самое простое из которых — овощное рагу. А добавив немного сыра и фантазии — запеканку под названием «Идеальное трио».
Ингредиенты:
- Баклажан — 800 г;
- Томаты — 800 г;
- Брынза — 200 г;
- Сыр адыгейский — 200 г;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Масло подсолнечное — 60 мл;
- Кориандр молотый — 5 г;
- Соль — 10 г;
- Перец черный молотый — 5 г;
- Петрушка — 5 веточек.
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Приготовление:
- Баклажаны нарезать кружочками, смазать растительным маслом и обжарить на сухой сковороде до румяной корочки.
- Нарезать кружочками томаты, петрушку и чеснок измельчить.
- Сыры натереть на крупную терку и добавить специи, чеснок и зелень. Посолить, поперчить.
- На дно формы для запекания выложить слой баклажанов, добавить соль и перец.
- Следующие слои — сыр, томаты, которые нужно немного присолить, сыр.
- Повторять слои, пока не закончатся продукты, подсаливая баклажаны и помидоры. Последним слоем должен быть сыр
- Запекать в разогретой до 180−200°C духовке 40−60 минут — в зависимости от количества слоев запеканки.
Ранее телеведущий Григорий Герман рассказал, как приготовить капонату по-сицилийски — овощное рагу из баклажанов, тушеных вместе с другими овощами: луком, помидорами, сельдереем, с добавлением оливок и каперсов.
Иллюстративный фото из Pixabay102
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