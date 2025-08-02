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Пикантные маринованные баклажаны: понравятся всем
Баклажанам можно наслаждаться не только в сезон. Многие кулинары их консервируют на зиму.
«Они очень вкусные и в то же время пикантные. Понравятся всем», — уверена блогер danilchenko77.
Ингредиенты:
баклажаны 2 кг
острый перец 3 шт
чеснок 5 зубчиков
петрушка
Маринад (стакан 250 мл)
вода ½ ст
сахар 1 ст
масло 1 ст
уксус 200 г
соль 2,5 ст. л
Приготовление:
Баклажаны отварить 15 мин с момента закипания и охладить.
Перец, чеснок и петрушку нарезать мелко.
Для маринада все объединить и довести до кипения и охладить.
Баклажаны нарезать и сложить в емкость, посыпая каждый слой овощной смесью.
Залить маринадом и поставить в холодильник.
«Через 2 дня готовы к употреблению, но чем дольше стоят, тем вкуснее» , — отмечает блогер.
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