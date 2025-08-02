Пикантные маринованные баклажаны: понравятся всем

Баклажанам можно наслаждаться не только в сезон. Многие кулинары их консервируют на зиму.

«Они очень вкусные и в то же время пикантные. Понравятся всем», — уверена блогер danilchenko 77 .

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Ингредиенты:

баклажаны 2 кг

острый перец 3 шт

чеснок 5 зубчиков

петрушка

Маринад (стакан 250 мл)

вода ½ ст

сахар 1 ст

масло 1 ст

уксус 200 г

соль 2,5 ст. л

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Приготовление:

Баклажаны отварить 15 мин с момента закипания и охладить.

Перец, чеснок и петрушку нарезать мелко.

Для маринада все объединить и довести до кипения и охладить.

Баклажаны нарезать и сложить в емкость, посыпая каждый слой овощной смесью.

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Залить маринадом и поставить в холодильник.

«Через 2 дня готовы к употреблению, но чем дольше стоят, тем вкуснее» , — отмечает блогер.

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