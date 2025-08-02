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Книга рецептов

Пикантные маринованные баклажаны: понравятся всем

12:01 2 августа 2025
Маринованные баклажаны, фото скриншот видео

Баклажанам можно наслаждаться не только в сезон. Многие кулинары их консервируют на зиму.

«Они очень вкусные и в то же время пикантные. Понравятся всем», — уверена блогер danilchenko77.

Ингредиенты:
баклажаны 2 кг
острый перец 3 шт
чеснок 5 зубчиков
петрушка

Маринад (стакан 250 мл)
вода ½ ст
сахар 1 ст
масло 1 ст
уксус 200 г
соль 2,5 ст. л

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Приготовление:
Баклажаны отварить 15 мин с момента закипания и охладить.

Перец, чеснок и петрушку нарезать мелко.

Для маринада все объединить и довести до кипения и охладить.

Баклажаны нарезать и сложить в емкость, посыпая каждый слой овощной смесью.

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Залить маринадом и поставить в холодильник.

«Через 2 дня готовы к употреблению, но чем дольше стоят, тем вкуснее» , — отмечает блогер.

Мы также рассказывали, как приготовить огурцы в томате с помидорами и грибами по рецепту Ольги Матвей.

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