«Шахтер» с блестящей игрой Ризныка увез ничью со стадиона «Панатинаикоса»: видеообзор матча квалификации Лиги Европы
В четверг, 7 августа, донецкий «Шахтер», уже выбивший из турнира финский «Ильвес» и турецкий «Бешикташ», провел на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против бронзового призера чемпионата Греции «Панатинаикоса».
Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Первый матч
«Панатинаикос» (Греция) — «Шахтер» (Украина) — 0:0
«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус, Марлон (Бондаренко, 46), Очеретько, Судаков, Невертон, Алиссон (Педриньо, 73), Элиас (Эгиналду, 73, Швед, 76).
До приезда в пригород Афин «Шахтер» трижды играл с греческими клубами и ни разу не уступил: с ПАОКом — 1:0 в 2005-м и с «Олимпиакосом» — 2:2, 1:1 в 2006-м. На сей раз горнякам, потерявшим из-за травм Кевина и Траоре, предстояло испытание «Панатинаикосом», цвета которого защищает экс-футболист донецкой команды бразилец Тете.
До противостояния с «Шахтером» греческий гранд уже успел вылететь из Лиги чемпионов от «Рейнджерс» (0:2 в гостях, 1:1 дома) и был намерен реабилитироваться перед своими болельщиками. Не совсем получилось.
В поединке, в котором могли выиграть и греки, и украинцы, все завершилось без голов. Причем «Шахтер» не пропустил во многом благодаря блестящей игре голкипера Ризныка — 0:0.
Ответная встреча подопечных Арды Турана и Руя Витории состоится 14 августа в польском Кракове.
Напомним, что в случае успешного прохождения греческого барьера «Шахтер» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет 21 и 28 августа с бронзовым призером чемпионата Турции «Самсунспором», а в случае неудачи — в отборе Лиги конференций с неудачником противостояния «Серветт» (Швейцария) — «Утрехт» (Нидерланды).
