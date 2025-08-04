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«Шахтер» получил оппонента в раунде плей-офф Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов брошен жребий раунда плей-офф Лиги Европы-2025/2026. В частности, своих возможных оппонентов узнали обладатель Кубка Украины «Шахтер» и чемпион страны «Динамо» (на случай вылета из Лиги чемпионов).
Если подопечные турка Арды Турана, выбившие из турнира крепкий «Бешикташ», пройдут во 3-м раунде квалификации ЛЕ греческий «Панатинаикос» (7 августа в Афинах и 14 августа в Кракове), то путевку в основной турнир они оспорят в противостоянии с турецким «Самсунспором». Первый матч горняки проведут 21 августа на своем поле, ответный — 28 августа в гостях.
Что же касается киевского «Динамо», то команда Александра Шовковского в случае вылета от чемпиона Кипра «Пафоса» из Лиги чемпионов переберется в Лигу Европы, где сыграет с победителем пары «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Первая встреча — 21 августа на чужом поле, ответная — 28-го на своем.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» выбил из Лиги Европы вице-чемпиона Финляндии «Ильвес».
Фото ФК «Шахтер»41
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