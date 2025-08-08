В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов

В августе сады снова украшают розы. Эти благородные цветы — настоящие королевы клумб. Используйте этот месяц, чтобы насладиться еще большим количеством цветов в следующем сезоне, не тратя ни копейки. Не упустите этот срок для прививки роз. У вас есть время до конца лета, пишет Polki.pl.

Прививка предполагает пересадку почки от благородной розы на специальный подвой, чаще всего используют дикую розу, шиповник. В результате вы можете самостоятельно вырастить новый куст розы, который будет обильно цвести. Важно выполнить эту процедуру не позже августа. В течение этого времени подвои дикой розы полны сока, который будет питать пересаженные почки.

Начните прививку, взяв почку сорта благородной розы. Выберите здоровый, свежий побег и вырежьте его центральную часть продезинфицированным лезвием вместе с одной зрелой почкой (отсюда и название «почкование»). Черенок должен иметь форму небольшого диска.

Далее произведите вертикальный срез на подвое, а непосредственно над ним — поперечный. Для прививки можно использовать подвой из молодого, обычно однолетнего саженца дикой розы. Расправьте фрагменты коры на срезе, не отрывая их. Вставьте черенок с почкой в полученное углубление.

Защитите подготовленный побег, укутав его специальной полиэтиленовой пленкой. Почка должна оставаться открытой. Убедитесь, что новый саженец получает достаточное количество воды, и наблюдайте в течение нескольких недель, чтобы увидеть, приживется ли почка. Здоровая зеленая почка свидетельствует об успешной процедуре.

Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, почему не цветут розы. Специалисты объяснили основные причины и способы их устранения.

