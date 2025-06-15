Почему не цветут розы: основные причины и способы их устранения

Для того чтобы розы пышно цвели, растениям необходимы правильные удобрения.

Впрочем, на это влияет не только подкормка, а еще несколько причин — от болезней до неправильного выбора клумбы. О пяти ошибках, которые допускают цветоводы, пишет storinka.com.ua.

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Во-первых, это высадка кустов в месте, где недостаточно света. Ведь розам для хорошего цветения необходимо не менее шести часов под прямыми лучами солнца.

Во-вторых, чрезмерная подкормка азотом, способствующим наращиванию зеленой массы, а не цветению. В таком случае розам следует добавить фосфор и калий.

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В-третьих, загущение куста из-за неправильной обрезки или ее отсутствия. Обычно такую процедуру проводят весной, удаляя слабые побеги.

В-четвертых, использование почвы, не подходящей розам, или такой, что с годами истощилась. Эти цветы любят легкую почву. Также кусты следует мульчировать компостом, перегноем и торфом, а также использовать несколько раз за сезон специальные удобрения для роз.

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В-пятых, неиспользование средств для борьбы с вредителями и заболеваниями, которые ослабляют растения. Кусты могут страдать от тли, паутинного клеща, черной пятнистости и грибковых заболеваний.

Материал «Поливать розу следует только под корень, сверху влагу рассеивать не надо, — цветовод Надежда Доля» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

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