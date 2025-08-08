В Украине работников лишают части страхового стажа из-за отпуска: о чем важно знать

Страховой стаж — один из основных факторов, учитываемый при назначении пенсии по возрасту, и требования к нему усиливаются каждый год. Так, согласно законодательству, в этом году на заслуженный отдых в 60 лет может выйти человек, имеющий не менее 32 лет страхового стажа, а в следующем году будет другое требование — 33 года.

Тем, кто еще работает, следует знать, что Закон Украины «Об отпусках» предусматривает, что в некоторых случаях период отпуска может быть не отнесен к страховому стажу, пишет «На пенсии».

Впрочем, речь идет не об основном отпуске, а о дополнительном неоплачиваемом, который могут брать представители отдельных профессий. В частности, право на такой отпуск предоставляется людям, работающим во вредных или тяжелых условиях. Обычно перечень таких профессий определяет правительство.

А в страховой стаж таких работников относят периоды работы с вредными/тяжелыми условиями, если человек занят в соответствующих условиях не менее половины продолжительности рабочего дня, установленной для рабочих данного производства/должности; время ежегодных основных/дополнительных отпусков за работу с вредными, тяжелыми условиями; период труда беременных женщин, переведенных на основании вывода врачей на более легкую работу, где не оказывают влияние неблагоприятные факторы.

А вот период дополнительного неоплачиваемого отпуска не засчитывается в страховой стаж работы с вредными и тяжелыми условиями труда. От этого, кстати, зависит время, когда такие работники могут выходить на пенсию досрочно.

Так, раньше выйти на заслуженный отдых могут мужчины, имеющие стаж от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее десяти лет — на указанных работах; женщины — при наличии страхового стажа от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из которых не менее 7 лет 6 месяцев — на таких работах.

Напомним, что в Бюджетной декларации на 2026−2028 годы правительство предусмотрело рост минимальной пенсии (с нынешних 2361 до 2564 гривен), что позволит увеличить и максимальную — более чем на 2 тысячи гривен. Также планируется пересмотреть надбавку за сверхурочный страховой стаж, начисляя за каждый год свыше 35 лет стажа по 25,64 гривны.

