41.14 / 41.66 47.96 / 48.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

В Украине работников лишают части страхового стажа из-за отпуска: о чем важно знать

17:46 8 августа 2025
Работа на вредных производствах дает право досрочного выхода на пенсию. Фото - Pixabay

Страховой стаж — один из основных факторов, учитываемый при назначении пенсии по возрасту, и требования к нему усиливаются каждый год. Так, согласно законодательству, в этом году на заслуженный отдых в 60 лет может выйти человек, имеющий не менее 32 лет страхового стажа, а в следующем году будет другое требование — 33 года.

Тем, кто еще работает, следует знать, что Закон Украины «Об отпусках» предусматривает, что в некоторых случаях период отпуска может быть не отнесен к страховому стажу, пишет «На пенсии».

Впрочем, речь идет не об основном отпуске, а о дополнительном неоплачиваемом, который могут брать представители отдельных профессий. В частности, право на такой отпуск предоставляется людям, работающим во вредных или тяжелых условиях. Обычно перечень таких профессий определяет правительство.

А в страховой стаж таких работников относят периоды работы с вредными/тяжелыми условиями, если человек занят в соответствующих условиях не менее половины продолжительности рабочего дня, установленной для рабочих данного производства/должности; время ежегодных основных/дополнительных отпусков за работу с вредными, тяжелыми условиями; период труда беременных женщин, переведенных на основании вывода врачей на более легкую работу, где не оказывают влияние неблагоприятные факторы.

РЕКЛАМА

А вот период дополнительного неоплачиваемого отпуска не засчитывается в страховой стаж работы с вредными и тяжелыми условиями труда. От этого, кстати, зависит время, когда такие работники могут выходить на пенсию досрочно.

Так, раньше выйти на заслуженный отдых могут мужчины, имеющие стаж от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее десяти лет — на указанных работах; женщины — при наличии страхового стажа от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из которых не менее 7 лет 6 месяцев — на таких работах.

Напомним, что в Бюджетной декларации на 2026−2028 годы правительство предусмотрело рост минимальной пенсии (с нынешних 2361 до 2564 гривен), что позволит увеличить и максимальную — более чем на 2 тысячи гривен. Также планируется пересмотреть надбавку за сверхурочный страховой стаж, начисляя за каждый год свыше 35 лет стажа по 25,64 гривны.

РЕКЛАМА

Фото — Pixabay

221

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Герани на балконе

В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы

Антироссийские санкции

Как долго рф сможет воевать: аналитики оценили состояние экономики врага

Работа на вредных производствах дает право досрочного выхода на пенсию. Фото - Pixabay

В Украине работников лишают части страхового стажа из-за отпуска: о чем важно знать

День обещает быть насыщенным событиями и эмоциями, фото из открытых источников

Стрельцам важно не терять связь с реальностью, а Козерогам — спешить с выводами: гороскоп на пятницу: 8 августа

Следующий материал
Новости партнеров