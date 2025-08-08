- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
Держи карман шире: украинцев пытаются обмануть с помощью искусственного интеллекта
Лица, распространяющие в сети разнообразные фейки, преследуют разные цели. Например, на росресурсах недавно размещали ложные сообщения о блокировании банковских карт военнообязанных в банкоматах «ПриватБанка» с требованием к владельцам явиться в ТЦК и СП. Также враг создает фейковые сайты и телеграмм-каналы, маскируясь под оказание помощи родственникам военнопленных. Цель — получать информацию от украинцев, выманивать у них деньги и распространять на своих площадках российские нарративы.
А Центр противодействия дезинформации предупредил о еще одной фейковой информации, которая была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта и активно распространяется в сети TikTok. Авторы фальшивки утверждают, что украинцам, которые не выезжали из страны после 24 февраля 2022 года, выделят «денежную помощь». И рассказывает об этом «президент Зеленский», обещая каждому по 7348 грн.
Чтобы получить деньги, людям предлагают перейти по ссылке в профиле и заполнить анкету.
«Это неправда. Такие выплаты не предусмотрены, а упомянутое видеообращение президента — выдумано. Цель таких фейковых роликов — увеличение аудитории Telegram-каналов, на которые ведет ссылка. Достоверную информацию о выплатах проверяйте исключительно на официальных ресурсах государственных органов», — отметили в ЦПД и добавили, что этим летом уже распространялся подобный фейк — авторы утверждали, что украинский парламент одобрил выплаты всем, кто не уезжал из Украины, выплаты в размере 24 тысяч гривен.
Напомним, что на днях в ГУР МО Украины рассказали о кремлевской дезинформации о «тайной встрече» Буданова, Ермака, Залужного с представителями США и Великобритании в Альпах, где, как утверждают россияне, «согласовали на должность будущего президента Украины» Валерия Залужного.
Фото — скриншот143
