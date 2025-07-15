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Деньги

«ПриватБанк» блокирует карты военнообязанных украинцев, предлагая им явиться в ТЦК: почему это фейк

15:14 15 июля 2025
В каком случае терминал или банкомат может заблокировать карточку. Фото - Pixabay

Пророссийские пропагандисты, недавно запустившие в сеть «стршилку» о якобы аварии на Южноукраинской АЭС, распространяют фейковую информацию об ограничении права гражданам призывного возраста пользоваться банковскими карточками.

Как пишет stopfake.org, фейкоделы распространяют в пророссийском сегменте сети фото якобы экрана банкомата «ПриватБанка» с предупреждением о необходимости обратиться в ТЦК и СП.

Фото stopfake

Впрочем, на фото, подвергнутому обработке, изображен дисплей терминала, а не банкомата. На оригинальном фото, использованном фейкоделами, было лишь указано, что операция будет обработана позже. Впервые оно появилось летом 2017 года и было опубликовано медиа Николаева в публикации о перебоях в работе городских терминалов.

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Фото stopfake

Обращается внимание на то, что на обоих снимках указан один и тот же уникальный код ошибки — TS200944, а на экране отображается мужчина в полосатой футболке.

Следует помнить, что решение о блокировании банковских счетов может принимать только суд. А вот у ТЦК таких прав нет. В Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки могут блокировку только инициировать. Но, как отмечалось, при наличии судебного решения.

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Блокировка же карты в банкомате может произойти из-за технической ошибки или в случае, когда человек пытается снять средства с заблокированного счета. Автоматически «отлавливать» уклонистов ни банкоматы, ни терминалы не могут.

Материал «Квартиру отберут, но телевизор и зубную щетку оставят: какого имущества имеют право лишить уклониста в условиях военного положения» читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

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