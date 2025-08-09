41.12 / 41.66 47.93 / 48.62
Лиза Глинская посоветовала рецепт консервированных огурцов на зиму: «Лучшее, что я когда-либо пробовала»

10:06 9 августа 2025
Консервированные огурцы от Лизы Глинской. Фото - скриншот

Украинский кулинар, победительница одного из сезонов, а также экс-судья кулинарного шоу «МастерШеф» Лиза Глинская, ранее делившаяся рецептом оригинальных маринованных помидоров, в разгар сезона консервации предложила фоловерам законсервировать на зиму огурцы по рецепту своей крестной из Запорожья.

На своем YouTube-канале она назвала эти огурчики лучшими из того, что она когда-либо пробовала — такие они ароматны и хрустящие.

Ингредиенты (на банке 3 литра):

  • 1,8−2 кг огурцов (среднего размера);
  • Кусочек корня хрена;
  • Укроп;
  • 1−2 лавровых листа;
  • 5−6 горошек черного перца;
  • 1 головка чеснока;
  • 3 десертных ложки соли без горки;
  • 6 десертных ложек сахара без горки;
  • Уксус (9%);
  • Кипяток.

Читайте также: Консервированные огурцы с кетчупом: необычно, но очень вкусно

Приготовление:

  • Огурцы залить прохладной водой на 2−3 часа.
  • Замочить в холодной воде чеснок — тогда он лучше чистится.
  • Банки помыть с содой и моющим средством, хорошо просушить. Крышки прокипятить в воде.
  • В банки положить укроп, хрен, лавровый лист, черный перец и чеснок. По желанию — горький перчик. Добавить в каждую банку соль и сахар.
  • Отдельно поставить кипятить уксус и воду.
  • Заложить в кастрюлю с уксусом огурцы и подождать, пока они изменят цвет. Заполнить банки огурцами до верха, залить крутым кипятком и закатать.
  • Банки перевернуть, накрыть пледом и оставить до полного остывания.

Ранее Лилия Цвет делилась рецептом маринованных огурцов «Как у МакДональдз».



196

