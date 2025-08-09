- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
Книга рецептов
10:06 — 9 августа 2025
Лиза Глинская посоветовала рецепт консервированных огурцов на зиму: «Лучшее, что я когда-либо пробовала»
Украинский кулинар, победительница одного из сезонов, а также экс-судья кулинарного шоу «МастерШеф» Лиза Глинская, ранее делившаяся рецептом оригинальных маринованных помидоров, в разгар сезона консервации предложила фоловерам законсервировать на зиму огурцы по рецепту своей крестной из Запорожья.
На своем YouTube-канале она назвала эти огурчики лучшими из того, что она когда-либо пробовала — такие они ароматны и хрустящие.
Ингредиенты (на банке 3 литра):
- 1,8−2 кг огурцов (среднего размера);
- Кусочек корня хрена;
- Укроп;
- 1−2 лавровых листа;
- 5−6 горошек черного перца;
- 1 головка чеснока;
- 3 десертных ложки соли без горки;
- 6 десертных ложек сахара без горки;
- Уксус (9%);
- Кипяток.
Приготовление:
- Огурцы залить прохладной водой на 2−3 часа.
- Замочить в холодной воде чеснок — тогда он лучше чистится.
- Банки помыть с содой и моющим средством, хорошо просушить. Крышки прокипятить в воде.
- В банки положить укроп, хрен, лавровый лист, черный перец и чеснок. По желанию — горький перчик. Добавить в каждую банку соль и сахар.
- Отдельно поставить кипятить уксус и воду.
- Заложить в кастрюлю с уксусом огурцы и подождать, пока они изменят цвет. Заполнить банки огурцами до верха, залить крутым кипятком и закатать.
- Банки перевернуть, накрыть пледом и оставить до полного остывания.
