Лиза Глинская посоветовала рецепт консервированных огурцов на зиму: «Лучшее, что я когда-либо пробовала»

Украинский кулинар, победительница одного из сезонов, а также экс-судья кулинарного шоу «МастерШеф» Лиза Глинская, ранее делившаяся рецептом оригинальных маринованных помидоров, в разгар сезона консервации предложила фоловерам законсервировать на зиму огурцы по рецепту своей крестной из Запорожья.

На своем YouTube-канале она назвала эти огурчики лучшими из того, что она когда-либо пробовала — такие они ароматны и хрустящие.

Ингредиенты (на банке 3 литра): 1,8−2 кг огурцов (среднего размера);

Кусочек корня хрена;

Укроп;

1−2 лавровых листа;

5−6 горошек черного перца;

1 головка чеснока;

3 десертных ложки соли без горки;

6 десертных ложек сахара без горки;

Уксус (9%);

Кипяток.

Огурцы залить прохладной водой на 2−3 часа.

Замочить в холодной воде чеснок — тогда он лучше чистится.

Банки помыть с содой и моющим средством, хорошо просушить. Крышки прокипятить в воде.

В банки положить укроп, хрен, лавровый лист, черный перец и чеснок. По желанию — горький перчик. Добавить в каждую банку соль и сахар.

Отдельно поставить кипятить уксус и воду.

Заложить в кастрюлю с уксусом огурцы и подождать, пока они изменят цвет. Заполнить банки огурцами до верха, залить крутым кипятком и закатать.

Банки перевернуть, накрыть пледом и оставить до полного остывания.

Фото — скриншот

196

