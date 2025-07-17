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Консервированные огурцы с кетчупом: необычно, но очень вкусно
Сейчас сезон огурцов, поэтому хозяйки в поисках простых и проверенных рецептов консервации. Этот — именно то, что нужно. Рецепт простой, огурцы выглядят аппетитно, а на вкус — еще лучше. Если не любите острое, используйте кетчуп без чили или с паприкой, и будет идеальный баланс кисло-сладкого вкуса, делится фудблогер Антонина Паламарчук.
Что нужно:
огурцы (корнишоны или другие мелкие, плотные сорта)
зонтики укропа
перец черный горошком
перец душистый горошком
гвоздика — по 1 шт. на банку
кетчуп чили (можно заменить неострым)
Ингредиенты для маринада (на 5 литровых банок):
вода — 7 стаканов
сахар — 1 стакан
уксус 9% - 1 стакан
соль — 2 ст. л.
кетчуп чили — 8 ст. л.
Приготовление
Огурцы хорошо промыть, замочить в прохладной воде на 2 часа. В стерильные банки положить: по 1 гвоздичке, по 2 горошины душистого перца, несколько горошин черного перца, 1 зонтик укропа. Затем плотно выложить огурцы до верха.
Приготовление маринада
В кастрюлю налить воду, уксус, всыпать сахар и соль, добавить кетчуп. Хорошенько перемешать и довести до кипения.
Огурцы залить горячим маринадом до краев. В широкую кастрюлю постелить полотенце, налить немного воды. Поставить банки с огурцами. Воду постепенно нагреть до кипения, стерилизовать 15−20 минут с момента закипания. Закупорить банки стерильными крышками, перевернуть вверх дном, укутать теплым одеялом до полного охлаждения.
Ранее блогер из Германии Галина поделилась прекрасным рецептом малосольных огурчиков, которые хранятся всю зиму.149
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