Консервированные огурцы с кетчупом: необычно, но очень вкусно

Сейчас сезон огурцов, поэтому хозяйки в поисках простых и проверенных рецептов консервации. Этот — именно то, что нужно. Рецепт простой, огурцы выглядят аппетитно, а на вкус — еще лучше. Если не любите острое, используйте кетчуп без чили или с паприкой, и будет идеальный баланс кисло-сладкого вкуса, делится фудблогер Антонина Паламарчук.

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Что нужно:

огурцы (корнишоны или другие мелкие, плотные сорта)

зонтики укропа

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перец черный горошком

перец душистый горошком

гвоздика — по 1 шт. на банку

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кетчуп чили (можно заменить неострым)

Ингредиенты для маринада (на 5 литровых банок):

вода — 7 стаканов

сахар — 1 стакан

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уксус 9% - 1 стакан

соль — 2 ст. л.

кетчуп чили — 8 ст. л.

Приготовление

Огурцы хорошо промыть, замочить в прохладной воде на 2 часа. В стерильные банки положить: по 1 гвоздичке, по 2 горошины душистого перца, несколько горошин черного перца, 1 зонтик укропа. Затем плотно выложить огурцы до верха.

Приготовление маринада

В кастрюлю налить воду, уксус, всыпать сахар и соль, добавить кетчуп. Хорошенько перемешать и довести до кипения.

Огурцы залить горячим маринадом до краев. В широкую кастрюлю постелить полотенце, налить немного воды. Поставить банки с огурцами. Воду постепенно нагреть до кипения, стерилизовать 15−20 минут с момента закипания. Закупорить банки стерильными крышками, перевернуть вверх дном, укутать теплым одеялом до полного охлаждения.

Ранее блогер из Германии Галина поделилась прекрасным рецептом малосольных огурчиков, которые хранятся всю зиму.

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