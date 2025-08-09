Каждая хозяйка мечтает о белой ванной. Но многие средства для чистки ванн, которые советуют журналы для хозяек, содержат отбеливатели, консерванты и ароматизаторы, которые вредны для здоровья. Впрочем, есть немало «домашних» средств, которые помогут справиться с загрязнениями.

Рецептом одного из таких средств поделилась эксперт Мелисса Мейкер, которая уверяет, что после его использования ванна будет сиять даже в темноте.

Ингредиенты: порошок для стирки — 125 граммов;

сода — 140 граммов;

перекись водорода — 1 флакончик или 100 миллилитров;

горячая вода — 2 стакана.

Ингредиенты смешивают, наносят средство щеткой на ванну, уделяя особое внимание загрязненным местам, и оставляют на 10−15 минут. После этого средство смывают горячей водой. Кстати, его можно использовать для чистки любых поверхностей.

А если на ванной появилась ржавчина, то бороться с ней можно с помощью другого средства: 100 г пищевой соды смешивают с 50 мл воды. Им нужно натереть ванну и подождать, пока средство подсохнет, а затем смочить поверхность 9-процентным уксусом. После того как средство сработает, его нужно смыть водой.

Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как вернуть блеск акриловой ванне.

Фото — Pixabay

